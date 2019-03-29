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Учасниця Битви екстрасенсів напророчила кінець світу: скільки нам залишилося

STYLERЖиття    29.03.2019 - 15:05
Учасниця Битви екстрасенсів напророчила кінець світу: скільки нам залишилося
Колаж РБК-Україна

Відьма Альона Полин з Битви екстрасенсів назвала рік кінця світу

Учасниця Битви екстрасенсів та інших телепередач, відьма Альона Полин розповіла, коли станеться кінець світу. За словами популярної ясновидиці, вже зовсім скоро "білий світ" закінчиться і почнеться інша епоха.

З передрікання відьми, кінець світу станеться в 2025 році. Головне, на що просить звернути увагу Полин, так це на те, що смерть всього живого не настане. Більш того, після кінця "білого світу" продовжать існувати інститути держави.

"Кінець світу - це не кінець життя на землі, а кінець білого світла, який ми з вами зараз бачимо - наше око сприймає все на джерелі білого світла. Звідси в переказах: "Вони вийшли на білий світ". Буде кінець світу білого, зміниться колірна гамма, а життя продовжиться на Землі. А ось скільки воно триватиме - все залежить від нас – людей", - сказала журналістам Альона і додала, що дата смерті всього живого "ще не прописана".

Нагадаємо, що дату Апокаліпсису знайшли і в ранніх роботах Ісаака Ньютона. Якщо вірити великому фізику і фанату релігійних текстів, кінець світу може настати вже зовсім скоро.

До речі, знаменита ясновидиця застерегла українців перед виборами 2019, які відбудуться вже 31 березня.

Перед цим ми писали, що українські мольфари і ясновидці передбачили вже, хто буде наступним президентом України. Правда, цей прогноз багатьох здивував.

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