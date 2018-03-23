В Австралії показали фешн-шоу українських вишиванок

Захід відбувся 21 березня

В Австралії українська громада Сіднея за підтримки Посольства України провела в столиці країни презентацію вишиванок із приватних колекцій українських австралійців.

На показ запросили понад 40 дипломатів і австралійських політиків. Як повідомляє Посольство України, ідейними натхненниками проекту стали голова відділення ним. О. Пчілки країнської жіночої організації Нового Південного Уельсу Христина Бейлі, передає "Голос України".

Захід відбувся 21 березня, у загальнонаціональний День гармонії.

Фото: В Австралії провели презентацію вишиванок (facebook.com/Посольство-України в Австралії)

Українська дипустанова у співпраці з місцевою громадою вже неодноразово презентувала наші культурні традиції та елементи національного одягу. Фешн-шоу вишиванок такого масштабу провели вперше.

За інформацією посольства, українська діаспора Австралії налічує 38 тисяч осіб. Перші наші земляки оселилися на континенті більше 70 років тому. У травні 1949-го вони заснували українське товариство Південної Австралії.

Як раніше повідомлялося, російський актор одягнув вишиванку і спробував заговорити українською (фото).

З 3 по 8 лютого в Києві проходила Ukrainian Fashion Week (Тиждень моди), на якій українські дизайнери представили осінньо-зимові колекції 2018/2019 (відеорепортаж: STYLER.rbc.ua/ Валентина Балабанова)