В Австралии показали фешн-шоу украинских вышиванок

Мероприятие состоялось 21 марта

В Австралии украинская община Сиднея при поддержке Посольства Украины провела в столице страны презентацию вышиванок из частных коллекций украинских австралийцев.

На показ пригласили более 40 дипломатов и австралийских политиков. Как сообщает Посольство Украины, идейными вдохновителями проекта стали глава отделения им. О.Пчилки украинской женской организации Нового Южного Уэльса Кристина Бейли. Ее коллекция составляла основу презентации, передает "Голос Украины".

Мероприятие состоялось 21 марта, в общенациональный День гармонии.

Фото: В Австралии провели презентацию вышиванок (facebook.com/Посольство-України-в-Австралії)

Украинское дипучреждение в сотрудничестве с местной общиной уже неоднократно презентовало наши культурные традиции и элементы национальной одежды. Фешн-шоу вышиванок такого масштаба провели впервые.

По информации посольства, украинская диаспора Австралии насчитывает 38 тысяч человек. Первые наши земляки поселились на континенте более 70 лет назад. В мае 1949-го они основали украинское общество Южной Австралии.

Как ранее сообщалось, российский актер надел вышиванку и попытался заговорить на украинском (фото).

С 3 по 8 февраля в Киеве проходила Ukrainian Fashion Week (Неделя моды), на которой украинские дизайнеры представили осенне-зимние коллекции 2018/2019 (видеорепортаж: STYLER.rbc.ua/ Валентина Балабанова)