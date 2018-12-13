Автор отримає приз: розпочалося онлайн-голосування за талісман Києва

Фото: talismankyiv.com.ua

Всього журі відібрали десять макетів для голосування

В Україні стартувало онлайн-голосування по вибору талісмана для Києва. Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на офіційний сайт конкурсу.

За інформацією організаторів конкурсу, голосування триватиме до 19 грудня і обраний талісман не замінить офіційний, а стане частиною туристичної символіки столиці.

На даний момент на офіційному сайті можна побачити такі варіанти: Каштанчик Кий, Титан, Каштан Соловейко, Каштанчик Їжачок, Кий Щек Хорив Лебідь, Штанчик, Кот-Гід, Пес Каштанчик, Талісман птах, Чорний квадрат.

Фото: talismankyiv.com.ua

Ці макети були відібрані під час першого етапу, який проходив з 19 березня по 21 вересня 2018 року. Голосування стане другим етапом. Переможець отримає грошову винагороду у розмірі 150 тисяч гривень.

Організатори зазначають, що обрання талісмана посилить популяризацію Києва як європейського міста на міжнародній туристичній арені і закріпить статус столиці України як сучасного мегаполісу з багатовіковою історією і неповторною айдентикой.

Туристичним талісманом Києва за умовами конкурсу може стати будь-який персонаж – реальна або міфічна істота. Він буде використовуватися в рекламних, комунікаційних та інших заходах, спрямованих на формування позитивного іміджу Києва у туристів.

Проголосувати за талісман Києва можна тут.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у збірної України з футболу з'явилася пісня-талісман.

А також розповідали про те, що у Києві відбудеться конкурс на кращий талісман міста.

Відео: РБК-Україна