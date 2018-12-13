Автор получит приз: началось онлайн-голосование за талисман Киева

Фото: talismankyiv.com.ua

Всего жюри отобрали десять макетов для голосования

В Украине стартовало онлайн-голосование по выбору талисмана для Киева. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на официальный сайт конкурса.

По информации организаторов конкурса, голосование продлится до 19 декабря и выбранный талисман не заменит официальный, а станет частью туристической символики столицы.

На данный момент на официальном сайте можно увидеть такие варианты: Каштанчик Кий, Титан, Каштан Соловейко, Каштанчик Ежик, Кий Щек Хорив Лебидь, Штанчик, Кот-Гид, Пес Каштанчик, Талисман птица, Черный квадрат.

Фото: talismankyiv.com.ua

Эти макеты были отобраны во время первого этапа, который проходил с 19 марта по 21 сентября 2018 года. Голосование станет вторым этапом. Победитель получит денежное вознаграждение в размере 150 тысяч гривен.

Организаторы отмечают, что избрание талисмана усилит популяризацию Киева как европейского города на международной туристической арене и закрепит статус столицы Украины как современного мегаполиса с многовековой историей и неповторимой айдентикой.

Туристическим талисманом Киева по условиям конкурса может стать любой персонаж – реальное или мифическое существо. Он будет использоваться в рекламных, коммуникационных и других мероприятиях, направленных на формирование позитивного имиджа Киева у туристов.

Проголосовать за талисман Киева можно здесь.

Напомним, ранее мы писали о том, что у сборной Украины по футболу появилась песня-талисман.

А также рассказывали о том, что в Киеве состоится конкурс на лучший талисман города.

Видео: РБК-Украина