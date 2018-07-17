Азарій, Латоя, Сварг і Ясноведа: якими незвичайними іменами називають дітей в Києві

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Фахівці розповіли про найбільш дивні імена для новонароджених

Найпопулярнішими іменами в 2018 році для новонароджених дітей у столиці стали Софія, Злата, Марія, Мілана, Артем, Олександр і Дмитро. Про це пише "Сегодня".

Як стверджують фахівці головного муніципального управління юстиції в Києві, багато батьків стали вибирати для своїх новонароджених малюків вельми оригінальні імена.

"За шість місяців 2018 року в Києві видано 17 057 свідоцтв про народження. Прямо в пологових будинках отримали цей документ 8212 сімей", — розповів начальник управління муніципального управління юстиції Станіслав Куценко.

Серед оригінальних імен можна відзначити такі, як Ірис, Агая, Фаїна, Ляля, Ясноведа і Златояра – для дівчаток, і Азарій, Марсель, Златозар, Сварг, Купріян, Закарія – для хлопчиків.

У минулому році найпопулярнішими жіночими іменами стали Анастасія, Єва, Кіра, а чоловічі – Іван, Марк і Михайло. Найбільш екзотичними – Ангел, Оушен і Мелодія.

Крім того, у 2017 році, за даними департаменту державної реєстрації України, новонародженим хлопчикам дали такі імена, як Вольтер, Доріан, Едем, Корбан, Лютер, Оушен, Северин, Скай, Трифон, Маркус, Фінлі, Корнелій, Гаррісон, Іванильдо, Цезар.

Дівчаток жителі столиці назвали не менш оригінально – Атлантика, Латоя, Олімпіка, Санта, Патриція, Калина, Джульєтта і Україна.

А ось самими не популярними іменами у киян виявилися Мирон, Борис, Захар і Всеволод.

Фахівці управління юстиції рекомендують батькам ставитися до вибору імені для дитини відповідально, так, щоб в майбутньому не довелося їх міняти в юридичному порядку.

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Відео: STYLER.rbc.ua