Азарий, Латоя, Сварг и Ясноведа: какими необычными именами называют детей в Киеве

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Специалисты рассказали о самых странных именах для новорожденных

Самыми популярными именами в 2018 году для новорожденных детей в столице стали София, Злата, Мария, Милана, Артем, Александр и Дмитрий. Об этом пишет "Сегодня".

Как утверждают специалисты главного муниципального управления юстиции в Киеве, многие родители стали выбирать для своих новорожденных малышей весьма оригинальные имена.

"За шесть месяцев 2018 года в Киеве выдано 17 057 свидетельств о рождении. Прямо в роддомах получили этот документ 8212 семей", — рассказал начальник управления муниципального управления юстиции Станислав Куценко.

Среди оригинальных имен можно отметить такие, как Ирис, Агая, Фаина, Ляля, Ясноведа и Златояра – для девочек, и Азарий, Марсель, Златозар, Сварг, Киприан, Закария – для мальчиков.

В прошлом году самыми популярными женскими именами стали Анастасия, Ева, Кира, а мужскими – Иван, Марк и Михаил. Самыми экзотическими – Ангел, Оушен и Мелодия.

Кроме того, в 2017 году, по данным департамента государственной регистрации Украины, новорожденным мальчикам дали такие имена, как Вольтер, Дориан, Эдем, Корбан, Лютер, Оушен, Северин, Скай, Трифон, Маркус, Финли, Корнелий, Гаррисон, Иванильдо, Цезарь.

Девочек жители столицы назвали не менее оригинально – Атлантика, Латоя, Олимпика, Санта, Патриция, Калина, Джульетта и Украина.

А вот самыми непопулярными именами у киевлян оказались Мирон, Борис, Захар и Всеволод.

Специалисты управления юстиции рекомендуют родителям относиться к выбору имени для ребенка ответственно, так, чтобы в будущем его не пришлось менять в юридическом порядке.

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Видео: STYLER.rbc.ua