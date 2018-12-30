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"Аж вуха заклало": на гараж українця "приземлився" метеорит

STYLERЖиття    30.12.2018 - 13:05

Відео: на дах українця приземлився метеорит (Youtube-канал/ТСН)

Українець, який проживає в селі Замагора, Івано-Франківської області, розповів, як метеорит ледь не спалив йому сарай. Про це він розповів журналістам ТСН.

Так, за словами Богдана Генсецького, від гуркоту йому на деякий час позакладало вуха, а коли він помітив спалах, то подумав, що повз будинок їде машина. Після цього він почув удар, "немов як впала смерека". Від звуку удару у нього "аж вуха заклало".

"Це як спалах, як світло фар, що я подумав - машина їде навколо будинку. Засвітило і потім – удар. Десь так, як ялина впала. Відразу я не міг зрозуміти. Я цей вогонь загасив – а це шипить. Я тоді в сніг лопатою виніс. Остигало довго, десь 3-4 години", - сказав він.

&quot;Аж вуха заклало&quot;: на гараж українця &quot;приземлився&quot; метеорит

Скріншот з відео

Тільки після цього, стверджує чоловік, він побачив дірку в даху гаража.

"Виходить, з таким нахилом летіло", - підкреслив він.

&quot;Аж вуха заклало&quot;: на гараж українця &quot;приземлився&quot; метеорит

Скріншот з відео

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