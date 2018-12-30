"Аж уши заложило": на гараж украинца "приземлился" метеорит

Видео: на крышу украинца приземлился метеорит (Youtube-канал/ТСН)

Проживающий в селе Замагора, Ивано-Франковской области украинец рассказал, как метеорит едва не спалил ему сарай. Об этом он рассказал журналистам ТСН.

Так, по словам Богдана Генсецкого, от грохота ему на некоторое время заложило уши, а когда он заметил вспышку, то подумал, что мимо дома едет машина. После этого он услышал удар, "словно как упала ель". От звука удара у него "аж уши заложило".

"Это как вспышка, как свет фар, что я подумал - машина едет вокруг дома. Засветило и затем – удар. Где-то так, как ель упала. Сразу я не мог понять. Я этот огонь затушил – а это шипит. Я тогда в снег лопатой вынес. Остывало долго, где-то 3-4 часа", - сказал он.

Скриншот из видео

Только после этого, утверждает мужчина, он увидел в крыше гаража дыру.

"Получается, с таким наклоном летело", - подчеркнул он.

Скриншот из видео

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