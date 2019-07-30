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Якщо бабуся подарувала: Комаровський розповів, чи потрібна дитині подушка

STYLERЖиття    30.07.2019 - 21:26
Якщо бабуся подарувала: Комаровський розповів, чи потрібна дитині подушка
Фото: Доктор Комаровський (РБК-Україна)

Доктор Комаровський докладно розповів, чи справді потрібна подушка немовляті

Доктор Комаровський - відомий український педіатр поділився, чи потрібна маленькій дитині подушка для сну. Про це експерт розповів на відео, опублікованому на його сторінці в Instagram. За словами лікаря, малюкові до року подушка категорично не потрібна, а дитині до двох років - небажана.

"До року категорично не можна. До двох - не треба! Звісно, є величезний ринок всяких подушечок, які дуже хочеться продати в кожен будинок. Щоб не купила бабуся, тим не менш, я наполягаю, є медична наука, яка доводить, що подушки маленьким дітям не потрібні", - сказав Комаровський.

За словами медика, якщо бабуся купила дитині подушку, нехай вона краще експериментує з нею з дідусем.

Відео: Комаровський про подушках для дитини (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Як ми раніше писали, доктор Комаровський, який є відомим українським педіатром, повідомив, скільки екранного часу допустимо для дитини в день. Про це експерт розповів на своїй сторінці в Instagram.

Як ми раніше писали, доктор Комаровський розповів про чотири правила догляду за дитиною під час її хвороби. Про це іменитий педіатр написав на своїй сторінці в Instagram.

Також ми писали про те, що Комаровський розповів, як правильно піклуватися про чутливу шкіру немовлят, щоб запобігти її пересиханню.

Доктор Комаровський озвучив головну проблему сучасності Комаровський розповів, скільки часу дитина може "сидіти" в гаджетах
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