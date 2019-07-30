Якщо бабуся подарувала: Комаровський розповів, чи потрібна дитині подушка

Доктор Комаровський - відомий український педіатр поділився, чи потрібна маленькій дитині подушка для сну. Про це експерт розповів на відео, опублікованому на його сторінці в Instagram. За словами лікаря, малюкові до року подушка категорично не потрібна, а дитині до двох років - небажана.

"До року категорично не можна. До двох - не треба! Звісно, є величезний ринок всяких подушечок, які дуже хочеться продати в кожен будинок. Щоб не купила бабуся, тим не менш, я наполягаю, є медична наука, яка доводить, що подушки маленьким дітям не потрібні", - сказав Комаровський.

За словами медика, якщо бабуся купила дитині подушку, нехай вона краще експериментує з нею з дідусем.

Відео: Комаровський про подушках для дитини (instagram.com/doctor_komarovskiy)

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