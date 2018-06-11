На базі відпочинку в Бердянську від удару струмом загинув чоловік

Медики не змогли врятувати чоловіка

У неділю, 10 червня, на одній з баз відпочинку в місті Бердянськ Запорізької області від удару електричним струмом загинув 43-річний чоловік. Про це пише місцеве видання PRO.berdyansk.biz.

За попередньою інформацією, власник бази намагався полагодити несправний електромангал.

На місце події виїжджала швидка допомога, але реанімувати потерпілого медикам не вдалося.

Нагадаємо, в ніч на 10 червня в дніпровському ресторані загинула відвідувачка, яка намагалася зробити селфі. За інформацією свідків події, молода дівчина намагалася зробити селфі, сидячи при цьому на поручнях у ресторані. Але потім щось пішло не так, і вона з них впала, невдало пошкодивши шийний відділ хребта.

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