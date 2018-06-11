На базе отдыха в Бердянске от удара током погиб мужчина

Медики не смогли спасти мужчину

В воскресенье, 10 июня, на одной из баз отдыха в городе Бердянск Запорожской области от удара электрическим током погиб 43-летний мужчина. Об этом пишет местное издание PRO.berdyansk.biz.

По предварительной информации, хозяин базы пытался починить неисправный электромангал.

На место происшествия выезжала скорая помощь, но реанимировать потерпевшего медикам не удалось.

Напомним, в ночь на 10 июня в днепровском ресторане погибла посетительница, которая пыталась сделать селфи. По информации свидетелей происшествия, молодая девушка пыталась сделать селфи, сидя при этом на перилах в ресторане. Но потом что-то пошло не так, и она с них упала, неудачно повредив шейный отдел позвоночника.

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