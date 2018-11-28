Бігає з ножицями: учні відмовилися ходити на уроки через агресивного однокласника

Фото: Школярі

Учень нікого не боїться та на зауваження вчителя взагалі не реагує

У Львові в ліцеї імені Пулюя учні 1-В класу відмовляються ходити на уроки через агресивного однокласника, який погрожує їм ножицями. Про це повідомляють "Факти".

Зазначається, що батьки учнів заявили, що не пустять дітей на заняття до тих пір, поки не буде вирішено конфлікт із цим школярем.

Як розповіла мама одного з учнів, почалося все ще у вересні, коли вони тільки відправили дітей до школи.

"Один хлопчик у класі почав вести себе неадекватно. Спочатку він просто ображав дітей. Обзивав їх, знущався, потім почав нападати з кулаками. Міг прямо під час уроку підійти і вдарити якусь дитину. А міг почати сам себе душити, впасти на підлогу і плакати. Діти боялися", - каже жінка.

За її словами жінки, батьки не раз говорили про це шкільній вчительці. Та робила хлопчикові зауваження, але без особливого ефекту.

Розповідають, що учень нікого не боїться та на зауваження вчителя взагалі не реагує. Навіть дозволяє собі огризнутися.

"Потім його поведінка стала небезпечною. Він міг взяти ножиці, підбігти до якоїсь дитині та відрізати їй волосся", - поділилася мама одного з учнів.

Вона додала, що батьки хлопчика реагували на зауваження спершу агресивно і не йшли на контакт.

Тим часом ситуація в класі загострювалася.

Директор школи Ірина Хміль розповіла, що дитина не стільки агресивна, скільки просто вимагає до себе уваги.

"Проблеми із ним наростали як сніжний ком. Хлопчик міг плюнути на іншу дитину, образити, вкусити або обстригти дівчинці волосся. Одного разу на моїх очах схопив дитину за шию так, що міг його і задушити. А його мама, коли їй говорили про поведінку сина, дозволяла собі некоректні висловлювання... Хлопчик виховується в неповній сім'ї. Його вихованням займається лише мама, яка працює 24 години в добу. А дитина, природно, вимагає уваги", - каже вона.

Як повідомлялося раніше, у Львові в школі гнобили восьмирічного школяра, у якого діагностовано аутизм.

Раніше ми повідомляли, що в селищі Скороходове Полтавської області мати школяра побила на очах у учнів їх вчительку. Потерпіла опинилася в лікарні.

Нагадаємо, що Styler писав, що з'явилися подробиці шокуючого інциденту в київській школі №94, де підліток напав з ножицями на вчительку.

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Відео: РБК-Україна