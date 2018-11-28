Бегает с ножницами: ученики отказались ходить на уроки из-за агрессивного одноклассника

Фото: Школьники

Ученик никого не боится и на замечания учителя вообще не реагирует

Во Львове в лицее имени Пулюя ученики 1-В класса отказываются ходить на уроки из-за агрессивного одноклассника, который угрожает им ножницами. Об этом сообщают "Факты".

Отмечается, что родители учеников заявили, что не пустят детей на занятия до тех пор, пока не будет решен конфликт с этим школьником.

Как рассказала мама одного из учеников, началось все еще в сентябре, когда они только отправили детей в школу.

"Один мальчик в классе начал вести себя неадекватно. Сначала он просто оскорблял детей. Обзывал их, издевался, потом начал нападать с кулаками. Мог прямо во время урока подойти и ударить какого-то ребенка. А мог начать сам себя душить, упасть на пол и плакать. Дети его боялись", - говорит женщина.

По ее словам женщины, родители не раз говорили об этом школьной учительнице. Та делала мальчику замечания, но без особого эффекта.

Рассказывают, что ученик никого не боится и на замечания учителя вообще не реагирует. Даже позволяет себе огрызнуться.

"Потом его поведение стало опасным. Он мог взять ножницы, подбежать к каком-то ребенку и отрезать ему волосы", - поделилась мама одного из учеников.

Она добавила, что родители мальчика реагировали на замечания сперва агрессивно и не шли на контакт.

Тем временем ситуация в классе накалялась.

Директор школы Ирина Хмиль рассказала, что ребенок не столько агрессивный, сколько просто требует к себе внимания.

"Проблемы с ним нарастали как снежный ком. Мальчик мог плюнуть на другого ребенка, оскорбить, укусить или обстричь девочке волосы. Однажды на моих глазах схватил одного ребенка за шею так, что мог его и задушить. А его мама, когда ей говорили о поведении сына, позволяла себе некорректные высказывания… Мальчик воспитывается в неполной семье. Его воспитанием занимается только мама, которая работает 24 часа в сутки. А ребенок, естественно, требует внимания", - говорит она.

Как сообщалось ранее, во Львове в школе притесняли восьмилетнего школьника, у которого диагностирован аутизм.

Ранее мы сообщали, что в поселке Скороходово Полтавской области мать школьника избила на глазах у учеников их учительницу. Пострадавшая оказалась в больнице.

Напомним, что Styler писал, что появились подробности шокирующего инцидента в киевской школе №94, где подросток напал с ножницами на учительницу.

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Видео: РБК-Украина