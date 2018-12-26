Біла безмовність: в Україні сотні авто потрапили у снігові пастки (фото, відео)

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Внаслідок сильного снігопаду і снігу на дорогах у пастці опинилися автомобілі на трасі Дніпро-Запоріжжя та Золотоноша-Кременчук. Шокуючі знімки з місця подій опублікувала прес-служба ДСНС.

Зазначається, що при здійсненні об'їзду найбільш складних ділянок доріг із залученням рятувальної техніки та приватного трактора, від затору визволили об'їзну "Південний потік", де застряг вантажний автомобіль.

На рубежі Солонянського та Дніпровського вилучили рейсовий автобус Москва - Бердянськ, в середині якого перебувало 10 пасажирів і водій. А на автодорозі Золотоноша - Кременчук біля села Липове працівникам ДСНС довелося здійснювати перевезення людей до пунктів обігріву, оскільки вони відмовлялися залишати свої машини.

Фото: (dsns.gov.ua)

На інших автомобільних дорогах державного і місцевого значення рух транспорту забезпечено. Українцям нагадують про штормове попередження і радять обмежити користування транспортними засобами.

Нагадаємо, що ДСНС попереджає про ускладнення руху транспорту.

Ми писали, що раніше в Нацполиції повідомили, що у зв'язку з непогодою між Чернігівською та Полтавською областями застрягли близько 200 автомобілів.