Белое безмолвие: в Украине сотни авто попали в снежные ловушки (фото, видео)

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Вследствие сильного снегопада и снега на дорогах в ловушке оказались автомобили на трассе Днепр-Запорожье и Золотоноша-Кременчуг. Шокирующие снимки с места происшествий опубликовала пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что при осуществлении объезда самых сложных участков дорог с привлечением спасательной техники, от затора освободили объездную "Южный поток", где застрял грузовой автомобиль.

На рубеже Солонянского и Днепровского изъяли рейсовый автобус Москва - Бердянск, в середине которого находились 10 пассажиров и водитель. А на автодороге Золотоноша - Кременчуг возле села Липовое работникам ГСЧС пришлось осуществлять перевозку людей в пункты обогрева, поскольку они отказывались покидать свои машины.

Фото: (dsns.gov.ua)

На других автомобильных дорогах государственного и местного значения движение транспорта обеспечено. Украинцам напоминают о штормовом предупреждении и советуют ограничить пользование транспортными средствами.

Напомним, что ГСЧС предупреждает об осложнении движения транспорта.

Мы писали, что ранее в Нацполиции сообщили, что в связи с непогодой между Черниговской и Полтавской областями застряли около 200 автомобилей.