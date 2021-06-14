Білі Ночі 2021: цікаві факти про довгоочікуваний фестиваль і список усіх зірок

Організатори фестивалю "Білі Ночі" 2021 (WHITE NIGHTS 2021. TULUM) нарешті оголосили 4-го і 5-го хедлайнерів. Ними стануть німецький продюсер Thomas Schumacher та італійський хаус-дует Armonica. Артисти виступлять на BACKYARD STAGE 19 червня.

Schumacher - революціонер зі стажем від світової електронної музики. Саме він разом із Bodzin і Huntemann ще на початку 2000-х приніс в електро-саунд глибокий інтелектуальний фундамент. Тепер у музиканта - 8 альбомів, 60 реміксів і власний лейбл Electric Ballroom. А його техно-концерти, бажані на всіх майданчиках Європи, відрізняються особливою віртуозністю й інтимністю.

Знаменитий італійський хаус-дует Armonica - це Андреа й Сальваторе. Музиканти зізнаються, що мають протилежні інтереси й абсолютно різні як особистості. Наприклад, Сальваторе любить моду й тусовки, Андреа - усамітнене вивчення нових технологій вдома. Саме тому артисти відмінно доповнюють одне одного в створенні музики, як "чорне дерево і слонова кістка в піаніно".

Боги WHITE NIGHTS 2021 - кращі артисти світу

У п’ятницю 18 червня зіграють:

на MAIN STAGE - Shuma, Elijah, Dovi, Ro Rousseau, yogurt dj і хедлайнери Kerala Dust ;

; на BACKYARD STAGE - APLAY Showcase: 8Kays, VOTUMA, Veronika, SHMN, TAAX і хедлайнери WHOMADEWHO ;

; на GREEN STAGE - Leta, Leopold K., Bon: Soir & Zhytar feat. Oxana, Cooper b2b Severyn, Stereoigor і Ingret Live ;

; на BECHEROVKA STAGE - SkyBar Showcase: Manficha, Postig b2b Comax, Aplombo, The Advocate, Awl Alexander;

на INSIDE STAGE - POWER FM Party Radio Showcase: Special Key, Marrcuss, Original B, TRIISH, Tricky Nicki, KAEF , MUNFAKTA, PROBASS і GROOZIN;

, MUNFAKTA, і GROOZIN; на BOHO - RIM Showcase: Franc, mr.Sunny, Shtenge, Anton Bykov, Alevtina і Odeum.

19 червня в суботу чекаємо виступів:

на MAIN STAGE - ALLOISE, ERRAI, Kirik & Alia Palant, ILCHY, Leri і хедлайнери dOP ;

; на BACKYARD STAGE - ELEATICS Records Showcase: Monastetiq, The Organism, DJ Kon ', b2b і хедлайнери Thomas Schumacher і Armonica;

на GREEN STAGE - Dimitri the Alchemist, Nastia Arnaby, Mishukov & Bogdanov - GROOVECOCKTAIL, Jürgen Shustov b2b Stassy Miller і NMD Guru ;

; на BECHEROVKA STAGE - БАЛКОНЛЮБВИ Showcase: KiYera, Tam4ix, Olyandra, Zadiraka, Novikova і Hilko;

на INSIDE STAGE - ALLOSYRUP showcase by PRODJ: OPEN, VELEGURA & KAREENA, SEMPAI & MAZHORA , RIDGE, BADABOOM і SERF SASHA;

, RIDGE, BADABOOM і SERF SASHA; на BOHO - CUBE RECORDS UA Showcase: Kolya Liner, Nickolas Grace, Wookey, Dim DGree, Dj Lutique, t-Zhuk, Vera Pogurskaya і Mo Cairo.

Вожді WHITE NIGHTS 2021 - українські артдіячі, відомі у всьому світі

Вони так перевтілять простір, що гості точно забудуть, у якому часі вони знаходяться:

Еліна Мансурова матеріалізує в інсталяціях духів шаманів культури мая.

Анна Надуда (Ani Svami) представить космічні скульптури з майбутнього у своїй складній авторській техніці (плетіння скульптур із металевого дроту); інтерактивну концепт-скульптуру Дзеркальне Яйце; артстанцію Elements із вторсировини; спеціальний проєкт ANi Garden (скульптури, які Аня творить у співавторстві з природою); інтерактивну постановку скульптур "Глядачі" (відповідь художниці на явище інформаційної апатії й неусвідомленого поглинання медіапродукту).

Ксенія Гнилицька презентує серію Open Air.

Анна Оборська подарує WHITE NIGHTS абстракції "Бризки".

Серж Пайє - епатажно-іронічну еротичну попарт-серію Madame, montpensier?.

Марія Куликовська експонує серію об’єктів-зліпків зі скловолокна, смоли та воску "Складки Часу/Складки Пам’яті".

Леся Ригорчук дасть нам грань мальовничої реальності і фотографії - "Призма води".

Інституція X-platform спеціально для WHITE NIGHTS створить грандіозний "Караколь" - масштабне втілення старовинної будівлі часів цивілізації мая.

Офіційний саундтрек White Nights 2021