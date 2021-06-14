Белые ночи 2021: интересные факты о долгожданном фестивале и список всех звезд

Организаторы фестиваля "Белые Ночи" 2021 (WHITE NIGHTS 2021. TULUM) наконец объявили 4-го и 5-го хедлайнеров. Ими станут немецкий продюсер Thomas Schumacher и итальянский хаус-дуэт Armonica. Артисты выступят на BACKYARD STAGE 19 июня.

Список всех звезд, а также интересные факты о фестивале - в нашем материале.

Schumacher - революционер со стажем от мировой электронной музыки. Именно он вместе с Bodzin и Huntemann еще в начале 2000-х принес в электро-саунд глубокий интеллектуальный фундамент. Теперь у музыканта - 8 альбомов, 60 ремиксов и собственный лейбл Electric Ballroom. А его техно-концерты, желанные на всех площадках Европы, отличаются особенной виртуозностью и интимностью.

Знаменитый итальянский хаус-дуэт Armonica - это Андреа и Сальваторе. Музыканты признаются, что имеют противоположные интересы и абсолютно разные как личности. Например, Сальваторе любит моду и тусовки, Андреа - уединенное изучение новых технологий дома. Именно поэтому артисты отлично дополняют друг друга в создании музыки, как "черное дерево и слоновая кость в пианино".

Боги WHITE NIGHTS 2021 - лучшие артисты мира

В пятницу 18 июня сыграют:

на MAIN STAGE - Shuma, Elijah, Dovi, Ro Rousseau, yogurt dj и хедлайнеры Kerala Dust;

на BACKYARD STAGE - APLAY Showcase: 8Kays, VOTUMA, Veronika, SHMN, TAAX и хедлайнеры WHOMADEWHO;

на GREEN STAGE - Leta, Leopold K., Bon:Soir&Zhytar feat. Oxana, Cooper b2b Severyn, Stereoigor и Ingret Live;

на BECHEROVKA STAGE - SkyBar Showcase: Manficha, Postig b2b Comax, Aplombo, The Advocate, Awl Alexander;

на INSIDE STAGE - POWER FM Party Radio Showcase: Special Key, Marrcuss, Original B, TRIISH, Tricky Nicki, KAEF, MUNFAKTA, PROBASS и GROOZIN;

MUNFAKTA, и GROOZIN; на BOHO - RIM Showcase: Franc, mr.Sunny, Shtenge, Anton Bykov, Alevtina и Odeum.

19 июня в субботу ждем выступлений:

на MAIN STAGE - ALLOISE, ERRAI, Kirik & Alia Palant, ILCHY, Leri і хедлайнери dOP ;

; на BACKYARD STAGE - ELEATICS Records Showcase: Monastetiq, The Organism, DJ Kon ', b2b і хедлайнери Thomas Schumacher і Armonica;

на GREEN STAGE - Dimitri the Alchemist, Nastia Arnaby, Mishukov & Bogdanov - GROOVECOCKTAIL, Jürgen Shustov b2b Stassy Miller і NMD Guru ;

; на BECHEROVKA STAGE - БАЛКОНЛЮБВИ Showcase: KiYera, Tam4ix, Olyandra, Zadiraka, Novikova і Hilko;

на INSIDE STAGE - ALLOSYRUP showcase by PRODJ: OPEN, VELEGURA & KAREENA, SEMPAI & MAZHORA , RIDGE, BADABOOM і SERF SASHA;

, RIDGE, BADABOOM і SERF SASHA; на BOHO - CUBE RECORDS UA Showcase: Kolya Liner, Nickolas Grace, Wookey, Dim DGree, Dj Lutique, t-Zhuk, Vera Pogurskaya і Mo Cairo.

Вожди WHITE NIGHTS 2021 - арт-деятели, известные во всем мире

Они так перевоплотят пространство, что гости точно забудут, в каком времени они находятся:

Анна Надуда (Ani Svami) представит космические скульптуры из будущего в своей сложнейшей авторской технике (плетение скульптур из металлической проволоки); интерактивную концепт-скульптуру Зеркальное Яйцо; арт-станцию Elements из вторсырья; специальный проект ANi Garden (скульптуры, которые Аня творит в соавторстве с природой); интерактивную постановку скульптур "Зрители" (ответ художницы на явление информационной апатии и неосознанного поглощения медиапродукта).

Ксения Гнилицкая презентует серию Open Air.

Анна Оборская подарит WHITE NIGHTS абстракции "Брызги".

Серж Пайе - эпатажно-ироничную эротическую поп-арт серию Madame, montpensier?.

Мария Куликовская экспонирует серию объектов-слепков из стекловолокна,смолы и воска "Складки Времени/Складки Памяти".

Леся Ригорчук даст нам грань живописной реальности и фотографии - "Призма воды".

Институция X-platform специально для WHITE NIGHTS создаст грандиозный "Караколь" - масштабное воплощение старинного строения времен цивилизации майя.

Официальный саундтрек White Nights 2021