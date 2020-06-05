Сильно вагітна Тарабарова і Тищенко на карантині: "Квартал 95" здивував українців

Вагітна Світлана Тарабарова взяла участь у шоу "Кварталу 95" (фото: пресслужба)

"Квартал 95" підготував карантинний випуск "Вечірнього кварталу"

"Квартал 95" приготував новий карантинний випуск "Вечірнього кварталу", який глядачі зможуть оцінити вже в суботу, 6 червня. Вагітна Світлана Тарабарова, вибуховий MONATIK та політики на карантині. Які ще сюрпризи приготувало гумористичне шоу - читайте в матеріалі Styler.

У новому випуску "кварталівці" відверто жартуватимуть на актуальні теми: про політиків, карантин та події в країні. Степан Казанін та Юрій Крапов покажуть мініатюру про те, як люди в умовах ізоляції сумували за своєю роботою та намагалися працювати підпільно. "Людина-кущ" Степан Казанін розкриє секрети, як взагалі непомітно постригтися, погуляти в парку без собаки та навіть відвідати 3D-кінотеатр.

Новий випуск "Вечірнього кварталу" (фото: пресслужба)

Мультиартист MONATIK під час концерту виконає свій хіт "Сильно". В ефірі шоу відбудеться прем'єра його live-performance - артист вперше виступить в телешоу.

Також на сцені з'явиться українська співачка Світлана Тарабарова, яка зараз чекає на народження другої дитини і перебуває вже на п'ятому місяці вагітності. Співачка підготувала нову хореографічну постановку на пісню "Найкрасивіша. No stress".

Новий випуск "Вечірнього кварталу" (фото: пресслужба)

Крім того, артистка візьме участь в одному з номерів "квартальщиків", де її партнеркою стане Олена Кравець. До слова, єдина актриса студії "Квартал 95" в новому випуску також постане в несподіваному образі і покаже стриптиз, виконаний в умовах карантину.

Подивитися шоу "Вечірнього кварталу" можна буде на 1+1 6 червня о 20:15

До слова, "Квартал 95" знову опинився в центрі скандалу через пісню

Нагадаємо, що на росТБ показують серіал "Кварталу 95", через що розгорається скандал.

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Автор: Светлана Мащенко