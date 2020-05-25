На росТБ показують серіал "Кварталу 95": розгорається скандал

У Росії показують серіал "Родичі" (колаж: РБК-Україна)

Серіал "Родичі" виробництва "Кварталу 95" показують на російському телебаченні

Серіал "Родичі" виробництва Студії "Квартал 95" стартував на російському розважальному телеканалі СТС. Режисер восьмисерійного комедійного серіалу Андрій Яковлєв - колишній квкшник, сценарист і автор "Кварталу".

Блогер Максим Гайдук в соцмережах звернув увагу на цей обурливий факт, розповівши про скандальних власників телеканалу, де прем'єрний показ серіалу відбувся 18 травня.

"Роялті-бабло черговий раз пішло куди треба. Куди пішло. Далі буде ще цікавіше. Один зі співвласників "СТС" - банк "Росія" мільярдера Олексія Мордашова. Проти компанії Олексія Мордашова "Силові машини" США в 2018 році ввели санкції - саме її СП з Siemens виробляло турбіни для окупованого Криму", - пише Максим Гайдук Facebook.

В Росії показують серіал "Родичі" (фото: facebook.com/maxim.gaiduk.5)

Блогер також звернув увагу на збіг дат, коли Володимир Зеленський зняв санкції з низки зарубіжних компаній.

"Ще один співвласник - кіпрська компанія Telcrest. Серіал стартував 18 травня. Згадуємо зняття санкцій Зеленським з офшорів - це сталося 14 травня. Збіг. Тим більше транзакції не можуть йти відкрито і прямо з РФ - це скандал", - продовжив Гайдук.

Крім того, через компанію Telcrest каналом "СТС" частково володіє банк "ВТБ", тобто уряд РФ і темна компанія "Сургутнафтогаз", бенефіціари якої офіційно невідомі.

Серед власників та керівництва "СТС" - "Національна Медіа Група". Постголови ради директорів компанії займає Аліна Кабаєва, яку вже багато років називають не просто коханкою Путіна, але і матір'ю його синів.

Українська "Вікіпедія" прямо вказує на Володимира Зеленського, як на продюсера "Родичів", головні ролі в якому виконали Олександр Феклістов, Джемал Тетруашвілі, Дмитро Суржиков, Катерина Кістень, Віра Кобзар і Олеся Жураковська.

Зазначимо, що Володимир Зеленський 14 травня зняв санкції з 12 компаній і з багатьох людей, в тому числі, спостерігачів на виборах в Л/ДНР". Серед них виявилася внучка відомого диктатора - Алессандра Муссоліні.

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Автор: Марія Бойко