На росТВ показывают сериал "Квартала 95": разгорается скандал

В России показывают сериал "Родственнички" (коллаж: РБК-Украина)

Сериал "Родственнички" производства "Квартала 95" показывают на российском телевидении

Сериал "Родственнички" производства Студии "Квартал 95" стартовал на российском развлекательном телеканале СТС. Режиссер восьмисерийного комедийного сериала - Андрей Яковлев - бывший квнщик, сценарист и автор "Квартала".

Блогер Максим Гайдук в соцсетях обратил внимание на этот возмутительный факт, рассказав про скандальных владельцев телеканала, где премьерный показ сериала состоялся 18 мая.

"Роялти-бабло очередной раз пошло куда нужно. Куда нужно пошло. Дальше будет еще интересней. Один из совладельцев "СТС" - банк "Россия" миллиардера Алексея Мордашова. Против компании Алексея Мордашова "Силовые машины" США в 2018 году ввели санкции - именно ее СП с Siemens производило турбины для оккупированного Крыма", - пишет Максим Гайдук в Facebook.

В России показывают сериал "Родственнички" (фото: facebook.com/maxim.gaiduk.5)

Блогер также обратил внимание на совпадение по датам, когда Владимир Зеленский снял санкции с ряда зарубежных компаний.

"Еще один совладелец - кипрская компания Telcrest. Сериал стартовал 18 мая. Вспоминаем снятие санкций Зеленским с офшоров - это случилось 14 мая. Совпадение. Тем более транзакции не могут идти открыто и прямо из РФ - это скандал", - продолжил Гайдук.

Кроме того, через компанию Telcrest каналом "СТС" частично владеет банк "ВТБ", то есть правительство РФ и темная компания "Сургутнефтегаз", бенефициары которой официально неизвестны.

Среди владельцев и руководства "СТС" - "Национальная Медиа Группа". Пост председателя совета директоров компании занимает Алина Кабаева, которую уже много лет называют не просто любовницей Путина, но и матерью его сыновей.

Украинская "Википедия" прямо указывает на Владимира Зеленского, как на продюсера "Родственничков", главные роли в котором исполнили Александр Феклистов, Джемал Тетруашвили, Дмитрий Суржиков, Екатерина Кистень, Вера Кобзарь и Олеся Жураковская.

Отметим, что Владимир Зеленский 14 мая снял санкции с 12 компаний и со многих людей, в том числе, наблюдателей на "выборах в Л/ДНР". Среди них оказалась внучка известного диктатора - Алессандра Муссолини.

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Автор: Мария Бойко