Зеленський зняв санкції з родички відомого диктатора

Алессандра Муссоліні (Фото: flickr.com/Giuseppe Nicoloro)

Президент України підписав закон про зняття санкцій з внучки Муссоліні

Президент України Володимир Зеленський зняв санкції з семи осіб. Він підписав указ, яким вводиться в дію рішення РНБО щодо продовження та внесення змін в санкціях. У додатку зазначено, що санкції зняли з 9 осіб, які були спостерігачами або членами виборчих комісій на виборах у фейкових республіках на Донбасі. Також у списку виявилося 12 компаній.

Всього в списку санкцій 848 осіб. Більшість з них – громадяни України, жителі Донецької та Луганської областей. Також є жителі Російської Федерації та іноземці. Під номером 77 у цьому списку значилася Алессандра Муссоліні, онука великого диктатора Беніто Муссоліні. Вона громадянка Італії, 1962 року народження, засновниця партії "Соціальна ініціатива". На виборах в "Л/ДНР" була спостерігачкою.

Її був заборонений в'їзд в Україну та видача візи, а крім того, всі її активи були заблоковані й тимчасово обмежені, для того, щоб не допустити виведення капіталів з України.

Алессандра Муссоліні - відомий італійський політик, консерватор, член Європейського та італійського парламенту. Засновниця неофашистської партії "Соціальна ініціатива". Неодноразово потрапляла в поле зору ЗМІ через свої ексцентричні та ксенофобські заяви.

Також санкції були зняті з шести осіб:

Свєшнікова Валентина Федорівна – секретар дільничної виборчої комісії № 13" в Алчевську

Лобода Тетяна Іванівна – голова територіальної виборчої комісії № 141"

Бороздіна Галина Олександрівна – голова територіальної виборчої комісії № 212"

Гур'єва Олена Анатоліївна – голова територіальної виборчої комісії № 247"

Чеботарьова Наталія Миколаївна – голова дільничної виборчої комісії № 71" в Донецьку

Федоричєв Олексій Михайлович громадянин РФ, який народився в Красногорську

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні спалахнув гучний скандал через немовлят для іноземців.

Автор: Маруся Щаслива