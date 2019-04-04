Вагітність Меган Маркл: перші знаки про майбутні пологи

Меган Маркл, яка перебуває на останніх термінах вагітності, вже зовсім скоро відправиться в пологовий будинок. Королівські фанати розповіли про знаки, які з'являться ще до перших офіційних повідомлень про те, що пологи почалися. Про це пише видання News.com.au.

Фанати Меган Маркл вже міцно влаштувалися на парковці поруч з лікарнею у Віндзорі, куди найімовірніше відвезуть герцогиню Сассекську, як тільки почнуться пологи.

Вони відзначають, що як тільки у Меган Маркл почнуться перейми, то найпершим знаком стане зміна дорожнього руху на південному заході Лондона. Працівники дорожніх служб встановлять безліч жовтих знаків, які забороняють завантаження, зупинку або парковку на тих вулицях, якими повезуть Меган Маркл, а також біля самої лікарні.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл відмовиться від легендарного крила в Ліндо, вартістю в 13700 доларів. Герцогиня Сассекська швидше за все, вибере для пологів ту лікарню, яка знаходиться неподалік від нового місця проживання Меган Маркл і принца Гаррі в Фрогмор Хаусі.

Меган Маркл (GettyImages)

Найімовірніші лікарні, де з'явиться первісток Меган Маркл – це лікарня принцеси Маргарет, лікарня короля Едуарда VII та лікарня Фримли Парк в Сурее, де Меган Маркл вже двічі побувала під час помилкових переймів.

На даний момент невідома точна дата пологів Меган Маркл, але фанати знають, як будуть розвиватися події за два-три дні.

Якщо у Меган Маркл відійдуть води, почнуться перейми, то швидше за все її та принца Гаррі обережно повезуть в найближчу лікарню колоною автомобілів з королівських Range Rover. Далі преса, яка вже чатує біля найближчих лікарень, повідомить про те, що швидше за все пологи вже почалися.

Меган Маркл готується до пологів (GettyImages)

У відповідь на інформацію в ЗМІ королівський палац через кілька годин випустить короткий прес-реліз про те, що скоро очікується народження дитини. При чому, ніякої додаткової інформації повідомляти не будуть.

Далі почнуть розриватися від повідомлень соціальні мережі, а ЗМІ почнуть публікувати різні історії про пологи в королівській родині.

Після народження дитини щасливий батько повинен взяти зашифрований телефон і подзвонити в Букінгемський палац, щоб повідомити радісну звістку. Наступні його дзвінки будуть до матері Меган Маркл і принцу Чарльзу.

Ще через деякий час з'явиться ще один прес-реліз від королівського палацу, в якому можуть повідомити вже стать дитини, вагу і точний час народження. Якщо дитина народиться вночі, то цей прес-реліз з'явиться не раніше, ніж вранці.

І тільки після цього в Букінгемському палаці струсять пил з картини в позолоченій рамці і виставлять її біля воріт палацу, де буде розміщено офіційне оголошення.

Сама Меган Маркл напевно протягом перших діб, а то й двох, не буде з'являтися на публіці, на відміну від Кейт Міддлтон, яка після кожних пологів показувалася буквально через кілька годин.

Меган Маркл і принц Гаррі (GettyImages)

Ще через тиждень Меган Маркл і принц Гаррі випустять прес-реліз, в якому повідомлять, яке ім'я отримав їх спадкоємець або спадкоємиця. Фотографію новонародженого малюка покажуть також протягом двох тижнів, як це робила Кейт Міддлтон.

Хрещення новонародженої дитини відбудеться, найімовірніше, вже в червні, а імена хресних повідомлять в прес-релізі в той же день.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Меган Маркл запідозрили в таємному зв'язку з актором Джорджем Клуні.

А також ми розповідали про те, що експерти дали остаточну відповідь про те, як Меган Маркл і принц Гаррі назвуть майбутню дитину.