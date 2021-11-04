Вагітну бабусю хотіли розстріляти через податок: Леся Нікітюк вразила історією сім'ї і показала хату, у якій росла

Леся Нікітюк здійснила подорож в своє минуле, відвідавши село Великий Скнит Ганнопільської тергромади Хмельницької області де жили її дідусь та бабуся - мамині батьки. Звідти телеведуча записала кілька емоційних відео, розповіла страшну сімейну історію, провідала хату, де виросла, і сходила "на гостини" до рідних людей.

Про це телеведуча розповіла на своїй сторінці в Instagram .

"Нарешті я здійснила подорож в минуле… Минуле, яке я ніколи не забуду... Село Великий Скнит - тут жили мої дідусь Петро і бабуся Надія. Любов до них, назавжди в моєму серці!" - підписала знімки Леся.

На одному з кадрів телеведуча показала стару церкву, яка зустріне вас на в'їзді в село. Храмові вже понад 100 років, там дуже тихо і красиво.

За словами зірки, Бабуся Надія була дуже веселої вдачі, як і сама Леся. Вона працювала поштаркою і вела весілля. А 1942-го року в село прийшли німецькі окупанти...

Нікітюк показала закинутий будинок. Туди 1942-го привели бабусю Надію на розстріл, за те, що вона не сплатила податок. Жінка біла вагітною, на 8-му місяці. У кімнаті на підлозі вже лежала розстріляна і теж вагітна жінка. Військовий на ім'я Зачек погрожував вбити і бабусю Лесі. Але в цю мить почалася бійка в іншій кімнаті і Зачек вибіг. Тим часом бабуся Надія вискочила через вікно, тікала полями, болотами, ховалася в лісах з дитиною під серцем. Однак це дозволило їй врятуватися.

Дід Петро тим часом був на війні, звідки повернувся вже з перемогою, 1945-го.

"Ось і подвір'я, в якому я виросла... Хлів майже розвалився... А колись з бабцьою цибулю перебирали", - згадує Леся і показує напіврозвалене подвір'я.

Фото: Леся Нікітюк побувала в рідному селі (instagram.com/lesia_nikituk)

Але є й добра новина. Нові власники відбудовують стару хату. Життя в селі триває - люди заводять худобу, садять городи.

Сходила Леся і на цвинтар, де знайшли спокій її рідні люди.

"Ніколи не забувайте звідки ви... І історію свої предків", - підсумувала Леся Нікітюк.

Відео: Леся Нікітюк відвідала рідне село (instagram.com/lesia_nikituk)