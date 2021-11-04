Беременную бабушку хотели расстрелять из-за налога: Леся Никитюк поразила историей семьи и показала дом, в котором росла

Леся Никитюк совершила путешествие в свое прошлое, посетив село Виликий Скнит Ганнопольской тергромады Хмельницкой области где жили ее дедушка и бабушка - мамины родители. Оттуда телеведущая записала несколько эмоциональных видео, рассказала страшную семейную историю, навестила дом, где выросла, и сходила "в гости" к родным людям.

Об этом телеведущая рассказала на своей странице в Instagram .

"Наконец-то я совершила путешествие в прошлое... Прошлое, которое я никогда не забуду... Село Великий Скнит - здесь жили мои дедушка Петр и бабушка Надежда. Любовь к ним, навсегда в моем сердце!" - подписала снимки Леся.

На одном из кадров телеведущая показала старую церковь, которая встретит вас на въезде в село. Храму уже более 100 лет, там очень тихо и красиво.

По словам звезды, бабушка Надежда была очень веселого нрава, как и сама Леся. Она работала почтальоном и вела свадьбы. А в 1942-м году в село пришли немецкие оккупанты...

Никитюк показала заброшенный дом. Туда в 1942-м привели бабушку Надежду на расстрел, за то, что она не уплатила налог. Женщина белая беременна, на 8-м месяце. В комнате на полу уже лежала расстрелянная и тоже беременная женщина. Военный по имени Зачек угрожал убить и бабушку Леси. Но в этот миг началась драка в другой комнате и Зачек выбежал. Тем временем бабушка Надежда выскочила через окно, убегала полями, болотами, пряталась в лесах с ребенком под сердцем. Однако это позволило ей спастись.

Дед Петр тем временем был на войне, откуда вернулся с победой в 1945-м.

"Вот и двор, в котором я выросла... Хлев почти развалился... А когда-то с бабушкой лук перебирали", - вспоминает Леся и показывает полуразвалившееся двор.

Фото: Леся Никитюк побывала в родном селе (instagram.com/lesia_nikituk)

Но есть и хорошая новость. Новые владельцы отстраивают старый дом. Жизнь в селе продолжается - люди заводят скот, сажают огороды.

Сходила Леся и на кладбище, где нашли покой ее родные люди.

"Никогда не забывайте откуда вы... И историю свои предков", - подытожила Леся Никитюк.

Видео: Леся Никитюк посетила родное село (instagram.com/lesia_nikituk)