Не бере навіть отрута: в Одесі нашестя щурів

Мешканці скаржаться, що на щурів не діє спеціальна трутка

Мешканці кількох будинків у центрі Одеси страждають від нашестя щурів. Про це повідомляє ТСН.

Кілька десятків сімей, які проживають у центрі Одеси, потерпають від нашестя щурів. Винуватицею вважають свою сусідку, яка приносить додому непотріб зі сміттєзвалищ.

Вони кажуть, що літня жінка приносить у свій флігель сміття з навколишніх сміттєвих баків. З-за цього, навколо постійно смердить, по дворах бігають сотні щурів, а ще блохи скачуть.

Спочатку місцеві жителі шкодували стареньку, але з часом її діяльність перетворилася в проблему кількох навколишніх будинків. Сусіди можуть винести сміття з двору, але в її квартиру вони увійти не можуть.

Мешканці знаходяться в постійному страху, так як побоюються хвороб, які розносять щури. Крім того, через звалище, яку влаштувала старенька, може спалахнути пожежа.

Вони намагалися труїти щурів спеціальною отрутою для гризунів, але щури вже адаптувалися і на неї не реагують. Жителі вже зверталися зі скаргами у всі інстанції.

"Щури розмножуються в геометричній прогресії. Ми викликали кілька фірм, які труять. Люди відмовилися, побачивши такий великий двір, таку кількість щурів і неможливість потрапити в приміщення", - розповідає місцева жителька Інна Киршта.

Чиновники регулярно залишають жінці приписи, але вона на них не реагує.

"Їй дали припис прибрати, і, якщо вона не прибере, на неї будуть накладені штрафні санкції від 150 до 1700 грн", - говорить заступник директора житлово-комунального сервісу "Фонтанський" Юрій Терещенко.

Останньою краплею стало те, що щур впав в коляску з однорічною дитиною.

Відео: Жителі Одеси страждають від нашестя щурів (ТСН)

До речі, нещодавно ми писали про те, що розливний квас може виявитися отрутою.

Учених шокували результати дослідження у Чорному морі (video.rbc.ua)