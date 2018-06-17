Не берет даже отрава: в Одессе нашествие крыс

Жильцы жалуются, что на крыс не действует специальный яд

Жители нескольких домов в центре Одессы страдают от нашествия крыс. Об этом сообщает ТСН.

Несколько десятков семей, которые проживают в центре Одессы, страдают от нашествия крыс. Виновницей считают свою соседку, которая приносит домой хлам с мусорных свалок.

Они говорят, что пожилая женщина приносит в свой флигель мусор из окрестных мусорных баков. Из-за этого, вокруг постоянно воняет, по дворам бегают сотни крыс, а еще скачут блохи.

Сначала местные жители жалели старушку, но со временем ее деятельность превратилась в проблему нескольких окрестных домов. Соседи могут вынести мусор со двора, но в ее квартиру они войти не могут.

Жители находятся в постоянном страхе, так как опасаются болезней, которые разносят крысы. Кроме того, из-за свалки, которую устроила старушка, может вспыхнуть пожар.

Они пытались травить крыс специальным ядом для грызунов, но крысы уже адаптировались и на него не реагируют. Жители уже обращались с жалобами во все инстанции.

"Крысы размножаются в геометрической прогрессии. Мы вызвали несколько фирм, которые травят. Люди отказались, увидев такой большой двор, такое количество крыс и невозможность попасть в помещение", - рассказывает местная жительница Инна Киршта.

Чиновники регулярно оставляют женщине предписания, но она на них не реагирует.

"Ей дали предписание убрать, и, если она не уберет, на нее будут наложены штрафные санкции от 150 до 1700 грн", - говорит заместитель директора жилищно-коммунального сервиса "Фонтанский" Юрий Терещенко.

Последней каплей стало то, что крыса упала в коляску с годовалым малышом.

Видео: Жители Одессы страдают от нашествия крыс (ТСН)

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