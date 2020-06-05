"Безславні виродки": у Києві спіймали банду нахабних злодіїв (фото)

У Києві в Печерському районі затримали зухвалих злодіїв
У Києві в черговий раз зловили на гарячому банду злодіїв, які викрадали у людей гаманці. Всі люди ромської національності і їх спіймали на крадіжці не в перший раз. Нахабних злодіїв затримали у Печерському районі в підземному переході. Там вони витягли гаманець у жінки 1964 року народження.
Про це повідомляють на сторінці Київ Оперативний у Facebook. Також опубліковані фото і імена затриманих.
До речі, пересувалися злодії на автомобілі ВАЗ.
В коментарях люди обурилися, чому поліція продовжує відпускати злодіїв і вони далі виходять на вулиці красти у людей.
Як ми раніше писали, у Києві після ослаблення карантину знову стали працювати кишенькові злодії.
Автор: Людмила Жукова