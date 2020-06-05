"Бесславные ублюдки": в Киеве поймали банду наглых воров (фото)

В Киеве в очередной раз поймали на горячем банду карманников, которые вытаскивали у людей кошельки. Все люди ромской национальности и попадаются на краже они не в первый раз. Наглых воров задержали в Печерском районе в подземном переходе. Там они вытащили кошелек у женщины 1964 года рождения.

Об этом сообщают на странице Киев Оперативный в Facebook. Также опубликованы фото и имена задержанных.

Хорват Бериалон Берталович, 1995 года рождения. Ранее судимый за незаконное обращение с оружием.

Турова Светлана Менгертовна, 1985 года рождения. Ранее трижды судимая за кражи.

Лакатош Эстелла Иосифовна, 1976 года.

Турова Аманда Менгертивна, 2001 года рождения. Ранее дважды судимая за кражи.

Тейфель Юрий Юрьевич, 1977 года рождения. Ранее судимый за кражи.

Кстати, передвигались воры на автомобиле ВАЗ.

В Киеве задержали воров (Киев Оперативный)

В комментариях люди возмутились, почему полиция продолжает отпускать воров и они выходят дальше на улицы воровать у людей.

Как мы ранее писали, в Киеве после ослабления карантина снова стали работать карманники.