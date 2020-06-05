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"Бесславные ублюдки": в Киеве поймали банду наглых воров (фото)

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В Киеве в Печерском районе задержали наглых карманников

В Киеве в очередной раз поймали на горячем банду карманников, которые вытаскивали у людей кошельки. Все люди ромской национальности и попадаются на краже они не в первый раз. Наглых воров задержали в Печерском районе в подземном переходе. Там они вытащили кошелек у женщины 1964 года рождения.

Об этом сообщают на странице Киев Оперативный в Facebook. Также опубликованы фото и имена задержанных.

  • Хорват Бериалон Берталович, 1995 года рождения. Ранее судимый за незаконное обращение с оружием.
  • Турова Светлана Менгертовна, 1985 года рождения. Ранее трижды судимая за кражи.
  • Лакатош Эстелла Иосифовна, 1976 года.
  • Турова Аманда Менгертивна, 2001 года рождения. Ранее дважды судимая за кражи.
  • Тейфель Юрий Юрьевич, 1977 года рождения. Ранее судимый за кражи.

Кстати, передвигались воры на автомобиле ВАЗ.

В Киеве задержали воров (Киев Оперативный)

В комментариях люди возмутились, почему полиция продолжает отпускать воров и они выходят дальше на улицы воровать у людей.

Как мы ранее писали, в Киеве после ослабления карантина снова стали работать карманники.

Автор: Людмила Жукова

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