Безслідно зникли: у Сумах пропали вдова і дочка вбитого екс-депутата

Фото: Анатолій Жук (Колаж РБК-Україна)

Адвокат відмовився давати коментарі

У Сумах пропала вдова застреленого екс-депутата міськради Ганна Жук разом з дочкою. Про це розповів старший інспектор відділу комунікації Головного управління Національної поліції України в Сумській області Володимир Крупецьких, повідомляє УНІАН.

Він зазначив, що в поліцію надійшло одразу три заяви про зникнення дружини Анатолія Жука, який був убитий 2 серпня у дворі власного будинку.

"Надійшло три звернення в Сумській відділ поліції про те, що зникла Ганна Жук з дитиною. На місце виїхала слідчо-оперативна група, наразі проводяться першочергові слідчо-оперативні заходи щодо встановлення їх місцезнаходження. Якщо ми їх не знайдемо, то в Єдиний реєстр досудових розслідувань будуть внесено відомості за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - зазначив Крупецьких.

Відомо, що Ганна Жук повинна була з'явитися на прес-конференції 7 серпня, але замість неї на всі питання журналістів відповідав її адвокат Анатолій Романюк.

Адвокат відмовився відповідати на питання про її місцеперебування, але зазначив, що співробітники поліції чинили тиск на його клієнтку під час допиту у ніч вбивства. За словами Романюка, Ганну Жук допитували з 3 години ночі до 17 години наступного дня.

Крім того, адвокат спростовує чутки про те, що Ганна Жук підозрюється у вбивстві свого чоловіка.

"На сьогоднішній день по місту ширяться чутки, що Ганна Жук є головним підозрюваним у справі про вбивство Анатолія Жука. Це не так, вона не має статусу підозрюваного. Але сьогодні мною була подана скарга в прокуратуру про її незаконне утримання у відділі поліції з 3-ї ночі до 17 години. Я, як її представник, не проти того, щоб слідство відпрацьовувало всі версії вбивства, в тому числі - і щодо родичів. Але це повинно відбуватися законним чином. Вона не ховається і має намір співпрацювати зі слідством", - розповів адвокат.

Він повідомив, що співробітники поліції, які оглядали місце злочину, обтерли пістолет, з якого імовірно був застрелений Анатолій Жук, футболкою його дружини.

Романюк висловив припущення, що для слідства також було б зручніше, якби основна версія трагедії стала – побутове вбивство.

Нагадаємо, вбивство екс-депутата міськради Анатолія Жука сталося вночі 2 серпня.

Тіло вбитого виявив його батько, який прийшов у гості до сина. Поруч з місцем події поліція знайшла пістолет.

Загиблий був депутатом Сумської міськради минулого скликання, очолював у міськраді департамент містобудування та земельних ресурсів. У 2014 році він балотувався на посаду мера.

Також ми повідомляли про те, що поліція розглядає дві версії вбивства екс-депутата в Сумах.

Відео: РБК-Україна