Бесследно исчезли: в Сумах пропали вдова и дочь убитого экс-депутата

Фото: Анатолий Жук (Коллаж РБК-Украина)

Адвокат отказался давать комментарии

В Сумах пропала вдова застреленного экс-депутата горсовета Анна Жук вместе с дочерью. Об этом рассказал старший инспектор отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области Владимир Крупецких, сообщает УНИАН.

Он отметил, что в полицию поступило сразу три заявления об исчезновении супруги Анатолия Жука, который был убит 2 августа во дворе собственного дома.

"Поступило три обращения в Сумской отдел полиции о том, что исчезла Анна Жук с ребенком. На место выехала следственно-оперативная группа, сейчас проводятся первоочередные следственно-оперативные мероприятия по установлению их местонахождения. Если их мы не найдем, то в Единый реестр досудебных расследований будут внесены сведения по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - отметил Крупецких.

Известно, что Анна Жук должна была появиться на пресс-конференции 7 августа, но вместо нее на все вопросы журналистов отвечал ее адвокат Анатолий Романюк.

Адвокат отказался отвечать на вопросы о ее местонахождении, но отметил, что сотрудники полиции оказывали давление на его клиентку во время допроса в ночь убийства. По словам Романюка, Анну Жук допрашивали с 3 часов ночи до 17 часов следующего дня.

Кроме того, адвокат опровергает слухи о том, что Анна Жук подозревается в убийстве своего мужа.

"На сегодняшний день по городу распространяются слухи, что Анна Жук является главным подозреваемым в деле об убийстве Анатолия Жука. Это не так, она не имеет статуса подозреваемого. Но сегодня мной была подана жалоба в прокуратуру о ее незаконном содержании в отделе полиции с 3-х ночи до 17 часов. Я, как ее представитель, не против того, чтобы следствие отрабатывало все версии убийства, в том числе - и в отношении родственников. Но это должно происходить законным образом. Она не скрывается и намерена сотрудничать со следствием", - рассказал адвокат.

Он сообщил, что сотрудники полиции, которые осматривали место преступления, обтерли пистолет, из которого предположительно был застрелен Анатолий Жук, футболкой его жены.

Романюк высказал предположение, что для следствия было бы удобнее, если бы основная версия трагедии стала – бытовое убийство.

Напомним, убийство экс-депутат горсовета Анатолия Жука произошло ночью 2 августа.

Тело убитого обнаружил его отец, который пришел в гости к сыну. Рядом с местом происшествия полиция нашла пистолет.

Погибший был депутатом Сумского горсовета прошлого созыва, возглавлял в горсовете департамент градостроительства и земельных ресурсов. В 2014 году он баллотировался на должность мэра.

Также мы сообщали о том, что полиция рассматривает две версии убийства экс-депутата в Сумах.

Видео: РБК-Украина