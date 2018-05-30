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"Бийте хо*лов": у київській маршрутці помітили сепаратиста

STYLERLIFE        30.05.2018 - 09:09
Фото: Чоловік, який закликав бити українців (facebook.com/yulia.zubrova)
Фото: Чоловік, який закликав бити українців (facebook.com/yulia.zubrova)

Пасажири намагалися не реагувати на заяви чоловіка

У Києві 29 травня стався кричущий інцидент в маршрутці. У транспорті їхав чоловік, що розмовляв по телефону. Він спеціально провокував пасажирів, але ніхто не реагував. У своїх репліках він вживав нецензурні слова, а також закликав "бити хо*лов". Про це повідомила волонтер Юлія Зуброва на своїй Facebook-сторінці, опублікувавши його фото.

"Де СБУ ??? Цей покидьок свідомо провокував людей в маршрутці: - Ти як, у Донецьку? Придурки стріляють? -Заткнули їх? - Бийте хо*лов, кроши! Під'їжджаю до голубятнику до жи*івської столиці. Ну нічого, скоро ми тут будемо", - процитувала волонтер слова чоловіка.

За її словами, ніхто з пасажирів навіть не відреагував на такі слова.

"Мовчали всі! Тільки озиралися. Було повно чоловіків і лише одна жінка коли виходила сказала: "Ви думайте добре, де говорити ...". Я сфоткала його і сказала, що за ним уже йдуть, але це зовсім не злякало його !!! Вийшов, запитав у водія, де метро і спустився в метро .. Відчуття безсилля і відчаю, тому що була зі сплячою дитиною на руках і не дала по морді цієї тварині", - повідомила Юлія.

Скріншот (facebook.com/yulia.zubrova)

Користувачі мережі відреагували на розповідь волонтера в коментарях.

"Толерантність в подібних речах нас не доведе до добра. До таких потрібно виховувати в суспільстві нетерпимість. Роздача їм стусанів на кожному розі повинна стати нормою", - написав В'ячеслав Нікіфоров.

"Ось путінський стафілокок самостверджується", - зазначила Марія Бібікова.

"І носять ноги такого контрацептиву по землі українській, нічого, прийде його час домовиться де - небудь", - прокоментував Олександр Волков.

Скріншот (facebook.com/yulia.zubrova)

Нагадаємо, що під Житомиром водій маршрутки відмовився везти українських бійців (фото).

Коротко про головне за 29 травня

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Теги: маршрутка
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