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"Бейте хо*лов": в киевской маршрутке заметили сепаратиста

STYLERLIFE        30.05.2018 - 09:09
Фото: Мужчина, призывавший бить украинцев (facebook.com/yulia.zubrova)
Фото: Мужчина, призывавший бить украинцев (facebook.com/yulia.zubrova)

Пассажиры старались не реагировать на заявления мужчины

В Киеве 29 мая произошел вопиющий инцидент в маршрутке. В транспорте ехал мужчина, разговаривавший по телефону. Он специально провоцировал пассажиров, но никто не реагировал. В своих репликах он употреблял нецензурные слова, а также призвал "бить хо*лов". Об этом сообщила волонтер Юлия Зуброва на своей Facebook-странице, опубликовав его фото.

"Где СБУ ??? Этот подонок сознательно провоцировал людей в маршрутке: - Ты как, в Донецке? Придурки стреляют? -Заткнули их? - Бейте хо*лов, крощи! Подъезжаю к голубятнику к жи*овской столице. Ну ничего, скоро мы здесь будем", - процитировала волонтер слова мужчины.

По ее словам, никто из пассажиров даже не отреагировал на такие слова.

"Молчали все! Только оглядывались. Было полно мужчин и только одна женщина когда выходила сказала: "Вы думайте хорошо, где говорить и ...". Я сфоткала его и сказала, что за ним уже идут, но это совсем не испугало его !!! Вышел, спросил у водителя, где метро и спустился в метро .. Ощущение бессилия и отчаяния, потому что была со спящим ребенком на руках и не дала по морде этому животному", - сообщила Юлия.

Скриншот (facebook.com/yulia.zubrova)

Пользователи сети отреагировали на рассказ волонтера в комментариях.

"Толерантность в подобных вещах нас не доведет до добра. К таким нужно воспитывать в обществе нетерпимость. Раздача им пинков на каждом углу должна стать нормой", - написал Вячеслав Никифоров.

"Вот путинский стафилокок самоутверждается", - отметила Мария Бибикова.

"И носят ноги такого контрацептива по земле украинской, ничего придет его время договорится где- нибудь", - прокомментировал Александр Волков.

Скриншот (facebook.com/yulia.zubrova)

Напомним, что под Житомиром водитель маршрутки отказался везти украинских бойцов (фото).

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Теги: маршрутка
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