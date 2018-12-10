Не все так безхмарно: пасажири розповіли про враження від поїзда Мукачево-Будапешт

Відео: YouTube/Телеканал Sirius

9 грудня поїзд Мукачево-Будапешт відправився у перший рейс. На шляху до точки призначення потяг зупинявся у містах Чоп, Загонь, Кішварда, Ніредьгаза, Дебрецен, Хайдусобосло, Сольнок та Цеглед.

Відомо, що цим рейсом із закарпатського міста до Угорщини вирушили 10 пасажирів, які не пошкодували всього близько 20 євро (до Будапешта квиток коштує 670 грн).

Телеканал Sirius у своєму сюжеті зібрав відгуки перших пасажирів про потяг Мукачево-Будапешт.

Зокрема, як повідомляється, далеко не всі пасажири їхали до кінцевої точки. Так, Анна-Софія Рейпаші вирушила до родичів, які мешкають у Кішварді (квиток куди коштує 185 грн), а Ростислав Ковач поїхав до Дебрецена.

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"Добре, що тепер можна їздити без пересадок", - сказала жінка.

"Дуже красиво, багато місця... Зручніше, ніж на машині, та й вартість квитка не надто велика. Думаю, через місяць-два можна більше вагонів додавати", - поділився враженнями пасажир потягу.

Однак чимало людей скаржаться на незручний графік руху міжнародного рейсу. Крім того, не зручно із важкими валізами добиратися до платформи, з якої відправляється "Латориця" (таку назву отримав потяг).

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Нагадаємо, з 8 грудня 2018 року з Києва у польський Вроцлав буде курсувати новий безпересадковий вагон у складі поїздів № 749/51-52/750. Зі столиці України потяг відправлятиметься щоденно о 14:07 та прибуватиме до Вроцлава наступного дня об 11:25.

Додамо, що "Укрзалізниця" на цьогорічні новорічні свята збирається призначини щонайменше 30 додаткових поїздів.

Відео: РБК-Україна