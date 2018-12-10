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Не все так безоблачно: пассажиры рассказали о впечатлениях от поезда Мукачево-Будапешт

STYLERЖизнь    10.12.2018 - 09:53

Видео: YouTube/Телеканал Sirius

9 декабря поезд Мукачево-Будапешт отправился в первый рейс. На пути до точки назначения поезд останавливался в городах Чоп, Загонь, Кишварда, Эгер, Дебрецен, Хайдусобосло, Сольнок и Цеглед.

Известно, что этим рейсом из закарпатского города в Венгрию отправились 10 пассажиров, которые не пожалели всего около 20 евро (до Будапешта билет стоит 670 грн).

Телеканал Sirius в своем сюжете собрал отзывы первых пассажиров о поезде Мукачево-Будапешт.

В частности, как сообщается, далеко не все пассажиры ехали до конечной точки. Так, Анна-София Рейпаши отправилась к родственникам, которые живут в Кишварде (билет куда стоит 185 грн), а Ростислав Ковач ехал в Дебрецен.

Не все так безоблачно: пассажиры рассказали о впечатлениях от поезда Мукачево-Будапешт

Скриншот

"Хорошо, что теперь можно ездить без пересадок", - сказала женщина.

"Очень красиво, много места... Удобнее, чем на машине, да и стоимость билета не слишком высокая. Думаю, через месяц-два можно больше вагонов прибавлять", - поделился впечатлениями пассажир поезда.

Однако немало людей жалуются на неудобный график движения международного рейса. Кроме того, не удобно с тяжелыми чемоданами добираться до платформы, с которой отправляется "Латорица" (такое название получил поезд).

Не все так безоблачно: пассажиры рассказали о впечатлениях от поезда Мукачево-Будапешт

Скриншот

Напомним, с 8 декабря 2018 года из Киева в польский Вроцлав будет курсировать новый безпересадковий вагон в составе поездов № 749/51-52/750. Из столицы Украины поезд будет отправляться ежедневно в 14:07 и прибывать в Вроцлава на следующий день в 11:25.

Добавим, что "Укрзализныця" на нынешние новогодние праздники собирается призначини минимум 30 дополнительных поездов.

Видео: РБК-Украина

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