Як безпечно повернутися до навчання в школах: рекомендації від Супрун

Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Уляна Супрун знає, як українці можуть безпечно повернуться до навчання в школах

Уляна Супрун заявила, що через поширення коронавіруса школи закрили в більш ніж 190 країнах світу. Поки не всі країни оголосили про дати відкриття шкіл, більша частина завершує навчання онлайн. Тому зараз питання відкриття шкіл і підготовки до цього процесу турбує багатьох.

Відновлення навчання оффлайн вкрай необхідно. Адже такі великі перерви у відвідуванні школи і відрив від навчального процесу також впливають на нерівність в отриманні знань. Про це колишній керівник МОЗ України розповіла на своїй сторінці в Facebook.

Експерт підкреслила, що до цього потрібно готуватися вже зараз і використати літо для створення плану, облаштування шкільного простору, підготовки вчителів і дітей до навчання в нових реаліях.

Створення умов для безпечного відкриття

Чи допомогло закриття шкіл зменшити темпи поширення вірусу поки невідомо. Однак, у разі збільшення хворих восени або взимку, що зараз прогнозують, школи можуть закрити. Можливий спосіб цього уникнути - навчитися ефективно контролювати пандемії в майбутньому.

Забезпечення фізичного дистанціювання

Забезпечити дотримання дистанції мінімум в 1,5 метра, коли діти перебувають в школі і постійно рухаються - складно.

Поки пропонують наступні заходи: зменшити кількість дітей, які перебувають у кабінеті одночасно, розставити парти на відстані 1,5-2 метри, обмежити змішування дітей у спільних просторах (їдалень, коридорах), скасувати поїздки та позакласні активності, які передбачають тісний контакт між дітьми, надягати маски, коли дотримання дистанції неможливо.

Спеціальний графік

Розробити спеціальний графік навчання та методологій викладання для дітей, які не мають можливості навчатися дистанційно. Необхідно, щоб вони могли отримати знання в школі в безпечних умовах.

Можна розробити особливі графіки навчання - окремо ранковий або денний, або чергування змін тиждень через тиждень. Це допоможе зменшити кількість дітей, які одночасно знаходяться в школі.

Введення заходів інфекційного контролю

Забезпечити безперебійний доступ до води і мила і ввести посилений режим прибирання і дезінфекції, особливо поверхонь, до яких часто торкаються.

Налаштувати процедуру пропуску дітей в школу, щоб уникнути скупчень на вході. Для цього можна організувати кілька входів у приміщення, і на кожному розмістити людину, яка зможе швидко оцінити стан здоров'я дитини.

Розробити алгоритм дій у випадку появи симптомів у дитини

Ще одним методом для контролю за поширенням вірусу може бути розробка чекліста для батьків, з яким вони щоранку можуть перевірити, чи немає у дітей симптомів хвороби, а також вказати, чи не хворіє хтось з членів сім'ї.

Розробити гнучкий план повернення до навчання онлайн або оффлайн

Можливість відвідувати школу буде залежати від інтенсивності поширення вірусу. Тому зараз варто подумати про те, як організувати швидкий перехід від навчання в класах до дистанційного навчання (і навпаки) при необхідності.

Нагадаємо, Уляна Супрун пояснила, як можна легко виявити фейки і маніпуляцію.

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Автор: Роман Мирончук