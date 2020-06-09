Как безопасно вернуться к обучению в школах: рекомендации от Супрун

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун знает, как украинцы могут безопасно вернутся к обучению в школах

Уляна Супрун заявила, что из-за распространения коронавируса школы закрыли в более чем 190 странах мира. Пока не все страны объявили о датах открытия школ, большая часть завершает обучение онлайн. Поэтому сейчас вопрос открытия школ и подготовки к этому процессу беспокоит многих.

Восстановление обучения оффлайн крайне необходимо. Ведь такие большие перерывы в посещении школы и отрыв от учебного процесса также влияют на неравенство в получении знаний. Об этом бывший руководитель Минздрава Украины рассказала на своей странице в Facebook.

Эксперт подчеркнула, что к этому готовиться нужно уже сейчас и использовать лето для создания плана, обустройство школьного пространства, подготовки учителей и детей к обучению в новых реалиях.

Создание условий для безопасного открытия

Помогло ли закрытие школ уменьшить темпы распространения вируса пока неизвестно. Однако, в случае увеличения больных осенью или зимой, что сейчас прогнозируют, школы могут снова закрыть. Возможный способ этого избежать - научиться эффективно контролировать пандемии в будущем.

Обеспечение физического дистанцирования

Обеспечить соблюдение дистанции минимум в 1,5 метра, когда дети находятся в школе и постоянно двигаются - сложно.

Пока предлагают следующие меры: уменьшить количество детей, находящихся в кабинете одновременно, расставить парты на расстоянии 1,5-2 метра, ограничить смешивания детей в совместных пространствах (столовых, коридорах), отменить поездки и внеклассные активности, которые предусматривают тесный контакт между детьми, надевать маски, когда соблюдение дистанции невозможно.

Специальный график

Разработать специальный график обучения и методологий преподавания для детей, которые не имеют возможности учиться дистанционно. Необходимо, чтобы они могли получить знания в школе в безопасных условиях.

Можно разработать особые графики обучения - отдельно утренний или дневной, или чередования смен неделя через неделю. Это поможет уменьшить количество детей, которые одновременно находятся в школе.

Введение мер инфекционного контроля

Обеспечить бесперебойный доступ к воде и мыла и ввести усиленный режим уборки и дезинфекции, особенно поверхностей, к которым часто прикасаются.

Настроить процедуру пропуска детей в школу, чтобы избежать скоплений на входе. Для этого можно организовать несколько входов в помещение, и на каждом разместить человека, который сможет быстро оценить состояние здоровья ребенка.

Разработать алгоритм действий в случае появления симптомов у ребенка

Еще одним методом для контроля за распространением вируса может быть разработка чеклиста для родителей, по которому они каждое утро могут проверить, нет ли у детей симптомов болезни, а также указать, не болеет ли кто-то из членов семьи.

Разработать гибкий план возвращения к обучению онлайн или оффлайн

Возможность посещать школу будет зависеть от интенсивности распространения вируса. Поэтому сейчас стоит подумать о том, как организовать быстрый переход от обучения в классах до дистанционного обучения (и наоборот) при необходимости.

Напомним, Уляна Супрун объяснила, как можно легко выявить фейки и манипуляцию.

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Автор: Роман Мирончук