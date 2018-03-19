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"Бив по голові": у Києві на жінку напав грабіжник з молотком (відео)

STYLERLIFE        19.03.2018 - 09:23
Фото: Молоток (pixabay.com/HoliHo)
Фото: Молоток (pixabay.com/HoliHo)

У столиці посеред дня неадекватний чоловік намагався силою відняти у перехожої її сумку

В Оболонському районі Києва біля станції метро "Героїв Дніпра" на жінку напав чоловік, який на очах у перехожих почав бити її молотком по голові. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.

"Неадекватний нелюд бив жінку молотком по голові, щоб забрати її сумку", - розповіли в мережі.

"Приблизно о 16:30, недалеко від станції метро "Героїв Дніпра", на вулиці Озерній, неадекват з молотком напав на жінку. Він бив її по голові для того, щоб забрати сумку", - зазначили автори публікації.

Свідками події стали випадкові перехожі та мешканці найближчих будинків, які викликали поліцію і погналися за чоловіком. Зловмисника вдалося затримати.

"На відео фінальний момент погоні та затримання. Дуже сподіваємося, що з потерпілою жінкою все буде в порядку. На місці швидка, патрулі поліції, їде слідчо-оперативна група", - повідомили в мережі.

Відео: Грабіжник напав на жінку (YouTube/Kyiv Operativ)

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

До речі, у Києві орудують нахабні квартирні злодії.

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Теги: полиция, ограбление, вор, Оболонь, грабитель
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