"Бил по голове": в Киеве на женщину напал грабитель с молотком (видео)

В столице посреди дня неадекватный мужчина пытался силой отнять у прохожей ее сумку

В Оболонском районе Киева возле станции метро "Героев Днепра" на женщину напал мужчина, который на глазах у прохожих начал бить ее молотком по голове. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

"Неадекватный изверг бил женщину молотком по голове, чтобы забрать ее сумку", - рассказали в сети.

"Примерно в 16:30, недалеко от станции метро "Героев Днепра", на улице Озерной, неадекват с молотком напал на женщину. Он бил ее по голове для того, чтобы забрать сумку", - отметили авторы публикации.

Свидетелями происходящего стали случайные прохожие и жители ближайших домов, которые вызвали полицию и погнались за мужчиной. Злоумышленника удалось задержать.

"На видео финальный момент погони и задержание. Очень надеемся, что с потерпевшей женщиной все будет в порядке. На месте скорая, патрули полиции, едет следственно-оперативная группа", - сообщили в сети.

Видео: Грабитель напал на женщину (YouTube/Kyiv Operativ)

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Кстати, в Киеве орудуют наглые квартирные воры.