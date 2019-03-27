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Квитки є, а вагона немає: Укрзалізниця знову потрапила в скандал

STYLERЖиття    27.03.2019 - 16:11
Квитки є, а вагона немає: Укрзалізниця знову потрапила в скандал
Укрзалізниця влапалсь у скандал через квитки (Колаж РБК-Україна)

В касі Укрзалізниці пасажирам продали квитки в неіснуючий вагон

Укрзалізниця стала фігурантом нового скандалу. В Ужгороді на платформу подали поїзд, в якому забули причепити ще один додатковий вагон. Про це розповів очевидець інциденту Євген Івашко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався на залізничному вокзалі в Ужгороді. На платформу був поданий поїзд "Солотвино-Львів", в якому був відсутній 11 вагон. Під час посадки пасажири з'ясували, що у них є квитки у неіснуючий вагон.

"Поїзд "Солотвино-Львів". Ці люди мають квитки на 11 вагон, який забули причепити. "Квитки є – вагона немає", - написав Євген Івашко і опублікував фотографію пасажирів, які стовпилися на пероні в очікуванні свого вагона.

Квитки є, а вагона немає: Укрзалізниця знову потрапила в скандал

Укрзалізниця забула причепити ще один вагон до поїзда "Солотвино-Львів" (facebook.com/eugen.ivashko)

У коментарях користувачі обурилися даною ситуацією і розповіли, що подібні казуси з Укрзализницею бувають часто.

"Я їхала 81 поїздом у п'ятницю, де люди купили купейні квитки в касі на місце 39-41. При цьому місця купейні закінчуються цифрою 36. Так і живемо", "У всіх буває передвесільний синдром, а у нас передвиборчий", "Жарт смішний, ситуація страшна", - написали в коментарях.

На жаль, невідомо, чим закінчилася історія з відсутнім вагоном і чи змогли пасажири дістатися до місця призначення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Укрзалізниця оскандалилася через чергову, яка заявила, що в Україні немає війни.

А також розповідали про те, що пасажири повідомили про те, які "сюрпризи" можуть знайтися у вагонах Укрзалізниці.

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