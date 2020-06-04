Квитки за космічними цінами: українці в шоці від цін Укрзалізниці

Укрзалізниця підняла ціни на квитки (Фото: РБК-Україна)

Квитки на популярні напрямки тепер можна купити тільки за найвищими цінами

В Україні ввели адаптивний карантин через пандемію коронавірусу, який дозволив відновити пасажирські перевезення Укрзалізницею. Однак ціни на квитки кусаються, оскільки в основному по країні почали курсувати поїзди Інтерсіті, Інтерсіті +, вагони купе і СВ. Скільки тепер коштують квитки – читайте в Styler.

1 червня Укрзалізниця відновила залізничне сполучення. Поїзди почали курсувати в більшості областей, крім Львівської, Чернівецької, Вінницької, Дніпропетровської та рівненських областей. Там на цей момент рішення про запуск поїздів не прийнято через складну ситуацію з кількістю інфікованих.

Квитки в поїзди тепер продають тільки на половину місць, в шаховому порядку. Після численних скарг додали кілька плацкартних вагонів, де також реалізується тільки половина місць.

Приміром, виїхати з Києва до Харкова можна тільки поїздом Інтерсіті +, вартість одного квитка – 1242 гривні. Квиток від столиці до Одеси поїздами Інтерсіті + обійдеться в 473 гривні у другому класі, 1214 гривень – в першому, на фірмовий нічний потяг є квитки в купейні вагони – від 685 гривень, у Люксі – 1737 гривень. Від Києва до Маріуполя на суботу, 6 червня, є тільки квитки у вагони Люкс – від 2369 гривень.

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У західному напрямку можна дістатися зі столиці в Івано-Франківськ. На нічний поїзд: купе від 806 гривень, Люкс 2046 гривень. Інтерсіті: у другому класі – 483 гривні, в першому – 972 гривні. На фірмовий поїзд є тільки квитки в Люксі – від 1863 гривні.

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Як розповів у коментарі для видання "Експрес" координатор проєкту "ПОЇЗДка" Олександр Бондаренко, Укрзалізниця користується тим, що українцям потрібно їхати та почала підіймати ціни на квитки.

"Укрзалізниця не повинна була б так діяти. Те, що квитків продають у два рази менше, ще не означає, що вони повинні підіймати ціни. Сьогодні пасажирам не до бунтів, оскільки вперше за довгий час вони мають можливість кудись поїхати. Залізниця користується цим, щоб більше заробити", - зазначив Бондаренко.

Варто відзначити, що на всю Україну запустили всього 20 плацкартних вагонів. Десять з них курсує у напрямку від Києва до Ковеля, ще три – від Києва до Костянтинівки, один вагон у поїзді Київ-Маріуполь, ще 6 – від Києва до Херсона. Всі квитки в цих вагонах на два тижні вперед розкупили буквально за кілька годин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що авіакомпанія МАУ заявила про зміну цін на квитки.

А також розповідали про те, що Укрзалізниця вляпалася в скандал через переповнені електрички.

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Автор: Анна Шиканова