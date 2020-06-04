Билеты по космическим ценам: украинцы в шоке от цен Укрзализныци

Укрзализныця подняла цены на билеты (Фото: РБК-Украина)

Билеты на популярные направления теперь можно купить только по самым высоким ценам

В Украине ввели адаптивный карантин из-за пандемии коронавируса, который позволил возобновить пассажирские перевозки Укрзализныцей. Однако цены на билеты кусаются, так как в основном по стране начали курсировать поезда Интерсити, Интерсити +, вагоны купе и СВ. Сколько теперь стоят билеты – читайте в Styler.

1 июня Укрзализныця возобновила железнодорожное сообщение. Поезда начали курсировать в большинстве областей, кроме Львовской, Черновицкой, Винницкой, Днепропетровской и Ровенской областей. Там на данный момент решение о запуске поездов не принято из-за сложной ситуации с количеством инфицированных.

Билеты в поезда теперь продают только на половину мест, в шахматном порядке. После многочисленных жалоб добавили несколько плацкартных вагонов, где также реализуется только половина мест.

К примеру, уехать из Киева в Харьков можно только поездом Интерсити +, стоимость одного билета – 1242 гривны. Билет от столицы до Одессы в поезде Интерсити + обойдется в 473 гривны во втором классе, 1214 гривен – в первом, на ночной фирменный поезд есть билеты в купейные вагоны – от 685 гривен, в Люксе – 1737 гривен. От Киева до Мариуполя на субботу, 6 июня, есть только билеты в вагоны Люкс – от 2369 гривен.

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В западном направлении можно доехать из столицы в Ивано-Франковск. На ночной поезд: купе от 806 гривен, Люкс 2046 гривен. Интерсити: во втором классе – 483 гривны, в первом – 972 гривны. На фирменный поезд есть только билеты в Люксе – от 1863 гривны.

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Как рассказал в комментарии для издания "Экспресс" координатор проекта "ПОЇЗДка" Александр Бондаренко, Укрзализныця пользуется тем, что украинцам нужно ехать и начала поднимать цены на билеты.

"Укрзализныця не должна была б так действовать. То, что билетов продают в два раза меньше, еще не означает, что они должны поднимать цены. Сегодня пассажирам не до бунтов, так как впервые за долгое время они имеют возможность куда-то поехать. Железная дорога этим пользуется, чтобы больше заработать", - отметил Бондаренко.

Стоит отметить, что на всю Украину запустили всего 20 плацкартных вагонов. Десять из них курсирует в направлении от Киева до Ковеля, еще три – от Киева до Константиновки, один вагон – в поезде Киев-Мариуполь, еще 6 – от Киева до Херсона. Все билеты в этих вагонах на две недели вперед были раскуплены буквально за несколько часов.

Напомним, ранее мы писали о том, что авиакомпания МАУ заявила об изменении цен на билеты.

А также рассказывали о том, что Укрзализныця вляпалась в скандал из-за переполненных электричек.

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Автор: Анна Шиканова