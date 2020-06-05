Білл Гейтс розповів, чи збирається чипувати весь світ

Білл Гейтс зробив заяву про "теорії змови" (фото:

Американський мільйонер відреагував на звинувачення у "всесвітньому змові"

Американський мільйонер і засновник компанії Microsoft Білл Гейтс розповів, чи збирається він чипувати людей за допомогою вакцин. Тим самим він відповів на чутки про нібито "теорії змови", згідно з якою коронавірус спеціально створили в одній з лабораторій, щоб потім вакцинувати людство.

Гейтс повідомив, що ніколи не мав ніякого відношення до микрочипам. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Business Insider.

"Це досить важко спростовувати, тому що це так безглуздо і дивно", - сказав Гейтс.

Відзначимо, що раніше в інтерв'ю медіакомпанії BBC мультимільярдер зазначив, що його турбує "існування всіх цих божевільних ідей".

Біл Гейтс закликав влади після розробки ефективно і безпечної вакцини, в першу чергу, поширити її у держави, у яких слабо розвинена система охорони здоров'я.

"Коли в кінцевому рахунку у нас з'явиться вакцина, нам потрібно буде домогтися формування групового імунітету, щоб близько 80 відсотків населення були вакциновані. Але якщо вони будуть думати, що це афера, чи що вакцини шкідливі, і люди не захочуть вакцинації, то хвороба продовжить вбивати людей", - говорив Гейтс.

Як ми раніше писали, Білл Гейтс зробив сумний прогноз про вакцину від COVID-19.

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Автор: Людмила Жукова