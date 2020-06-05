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Билл Гейтс рассказал, собирается ли чипировать весь мир

STYLERЖизнь    05.06.2020 - 14:12
Билл Гейтс рассказал, собирается ли чипировать весь мир
Билл Гейтс сделал заявлении о "теории заговора" (фото:

Американский миллионер отреагировал на обвинения во "всемирном заговоре"

Американский миллионер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс рассказал, собирается ли он чипировать людей посредством вакцин. Тем самым он ответил на слухи о якобы "теории заговора", согласно которой коронавирус специально изобрели в одной из лабораторий, чтобы потом вакцинировать человечество.

Гейтс сообщил, что никогда не имел никакого отношения к микрочипам. Об этом он рассказал в интервью изданию Business Insider.

"Это довольно трудно опровергать, потому что это так глупо и странно", - сказал Гейтс.

Отметим, что ранее в интервью медиакомпании BBC мультимиллиардер отметил, что его беспокоит "существование всех этих сумасшедших идей".

Билл Гейтс призвал властей после разработки эффективно и безопасной вакцины, в первую очередь, распространить ее в государства, в которых слабо развита система здравоохранения.

"Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80 процентов населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей", - говорил Гейтс.

Как мы ранее писали, Билл Гейтс сделал печальный прогноз про вакцину от COVID-19.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Билл Гейтс
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