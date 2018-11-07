Біометричний паспорт можна оформити в Інтернеті: як це зробити

Колаж РБК-Україна

Міграційна служба запустила сервіс онлайн-реєстрації біометричних паспортів

З 7 листопада українці можуть подати заяву на оформлення біометричного паспорта онлайн.

До слова, сервіс онлайн-реєстрації біометричних документів не дозволить вам оформити паспорт "від а до я", сидячи вдома, оскільки все одно треба буде прибути в Міграційну службу для фотографування і сканування відбитків пальців. Але сервіс допоможе мінімізувати походи по кабінетах і стояння в чергах.

Styler пропонує вам покрокову інструкцію того, як оформити біометричний паспорт онлайн.

Для початку потрібно зайти на сайт Державної міграційної служби України. Там обрати підрозділ "Анкета на біометричні документи онлайн".

Після цього потрібно буде:

вибрати потрібну вам послугу - "Оформлення паспорта громадянина України у формі картки" або "Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон";

вибрати регіон (на сьогоднішній день сервіс працює в тестовому режимі - тільки для територіальних підрозділів ДМС в Києві);

почати заповнення даних.

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Потім вас попросять вказати вік (це потрібно для визначення переліку необхідних документів) і запитають, чи виданий ваш паспорт на тимчасово окупованій території, а також чи є у вас нездані і анульовані паспорти для виїзду за кордон.

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Далі потрібно буде заповнити персональні відомості: паспортні дані, дату народження, стать. Але якщо є номер УНЗР - це спростить процедуру.

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Після всього цього доведеться підтвердити, що всі введені дані вірні, дати згоду на їх обробку, а також надати до територіального підрозділу ДМС документи, які будуть необхідні для отримання послуги. Тоді слід натиснути кнопку "Сформувати QR-код з переліком документів".

Зазначимо, що інформація з заповненої анкети не зберігається на серверах Міграційної служби, а залишиться у вас у вигляді роздруківки або QR-коду.

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Нагадаємо, що паспорт громадянина України піднявся на 24 місце в рейтингу паспортів Global Passport Power Rank 2018.

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Відео: РБК-Україна