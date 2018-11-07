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Биометрический паспорт можно оформить в Интернете: как это сделать

STYLERЖизнь    07.11.2018 - 19:10
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Миграционная служба запустила сервис онлайн-регистрации биометрических паспортов

С 7 ноября украинцы могут подать заявление на оформление биометрического паспорта онлайн.

К слову, сервис онлайн-регистрации биометрических документов не позволит вам оформить паспорт "от а до я", сидя дома, поскольку все равно необходимо будет прибыть в Миграционную службу для фотографирования и сканирования отпечатков пальцев. Но сервис поможет минимизировать походы по кабинетах и стояние в очередях.

Styler предлагает вам пошаговую инструкцию того, как оформить биометрический паспорт онлайн.

Для начала нужно зайти на сайт Государственной миграционной службы Украины. Там выбрать подраздел "Анкета на біометричні документи онлайн".

После нужно будет:

  • выбрать нужную вам услугу - "Оформление паспорта гражданина Украины в форме карточки" или "Оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу";
  • выбрать регион (на сегодняшний день сервис работает в тестовом режиме - только для территориальных подразделений ДМС в Киеве); 
  • начать заполнение данных.

Биометрический паспорт можно оформить в Интернете: как это сделать

Скриншот

Потом вас попросят указать возраст (это нужно для определения перечня необходимых документов) и спросят, издан ли ваш паспорт на временно оккупированной территории, а также, есть ли у вас несданные и аннулированные паспорта для выезда за границу.

Биометрический паспорт можно оформить в Интернете: как это сделать

Скриншот

Далее нужно будет заполнить персональные сведения: паспортные данные, дату рождения, пол. Но если есть номер УНЗР - это упростит процедуру.

Биометрический паспорт можно оформить в Интернете: как это сделать

Скриншот

Биометрический паспорт можно оформить в Интернете: как это сделать

Скриншот

Биометрический паспорт можно оформить в Интернете: как это сделать

Скриншот

После всего этого придется подтвердить, что все введенные данные верны, дать согласие на их обработку, а также предоставить в территориальное подразделение ДМС все документы, которые будут необходимы для получения услуги. Тогда следует нажать кнопку "Сформувати QR-код з переліком документів".

Отметим, что информация из заполненной анкеты не сохраняется на серверах Миграционной службы, а останется у вас в виде распечатки или QR-кода.

Биометрический паспорт можно оформить в Интернете: как это сделать

Скриншот

Напомним, что паспорт гражданина Украины поднялся на 24 место в рейтинге паспортов Global Passport Power Rank 2018.

Ранее мы рассказывали вам о том, как получить жилищную субсидию не выходя из дома.

Видео: РБК-Украина

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