ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Блогер записав звернення за 6 годин до смерті від COVID-19: страшно дивитися

Середа 28 жовтня 2020 12:55
Блогер записав звернення за 6 годин до смерті від COVID-19: страшно дивитися
Блогер з коронавірусом записав відео і незабаром помер (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Коронавірус вбив блогера, який попросив не жартувати з хворобою

Блогер зі Словаччини записав відеозвернення за шість годин до смерті від коронавірусу. Тремтячим до хрипу і кашлю голосом Йозеф Кметьо просить усіх серйозно поставитися до COVID-19.

Про смерть автора цього ролика пише "Радіо Свобода". 47-річний чоловік каже, що не вірив у коронавірус, поки сам не зіткнувся з цією страшною недугою.

У чоловіка дуже знеможений вигляд, під очима кола, голос хрипить і зривається.

"Ніколи не потрапляйте під вплив людей, які не вірять в коронавірус, і їм подібним. Живим прикладом того, що таке COVID-19, є я", - каже Йозеф.

Він додав, що чекає швидку, яка відвезе його в лікарню. Адже у нього виникли серйозні труднощі з диханням.

"Я був би дуже радий, якби ви нарешті всіх тих людей, які не вірять і думають, що коронавірус - це якийсь легкий грип, послали як можна далі. Тому що це неправда", - сказав блогер і побажав усім берегти себе.

Блогер попередив про жах коронавіруса і помер незабаром (відео: YouTube)

Раніше ми писали, що від коронавіруса помер український блогер з мільйоном підписників Дмитро Стужук. Він вів здоровий спосіб життя, активно займався спортом, але легковажно поставився до хвороби і не слухав лікарів. Чоловіку було 35 років, у нього залишилося троє маленьких дітей.

Також повідомлялося, що на Закарпатті від коронавіруса помер відомий художник, який ще влітку посміювався над пандемією.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Коронавірус

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся