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Блогер записал обращение за 6 часов до смерти от COVID-19: страшно смотреть

Среда 28 октября 2020 12:55
Блогер записал обращение за 6 часов до смерти от COVID-19: страшно смотреть
Блогер с коронавирусом записал видео и вскоре умер (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Коронавирус убил блогера, который попросил не шутить с болезнью

Блогер из Словакии записал видеообращение за шесть часов до смерти от коронавируса. Срывающимся в хрип и кашель голосом Йозеф Кметьо просит всех серьезно отнестись к COVID-19.

О смерти автора этого ролика пишет "Радіо Свобода". 47-летний мужчина говорит, что не верил в коронавирус, пока сам не столкнулся с этим страшным недугом.

У мужчины очень изнеможенный вид, под глазами круги, голос хрипит и срывается.

"Никогда не попадайте под влияние людей, которые не верят в коронавирус, и им подобным. Живым примером того, что такое COVID-19, есть я", - говорит Йозеф.

Он добавил, что ждет скорую, которая отвезет его в больницу. Ведь у него возникли серьезные трудности с дыханием.

"Я был бы очень рад, если бы вы наконец всех тех людей, которые не верят и думают, что коронавирус - это какой-то легкий грипп, послали как можно дальше. Потому что это неправда", - сказал блогер и пожелал всем беречь себя.

Блогер предупредил про ужас коронавируса и умер вскоре (видео: YouTube)

Ранее мы писали, что от коронавируса умер украинский блогер с миллионом подписчиков Дмитрий Стужук. Он вел здоровый образ жизни, активно занимался спортом, но беспечно отнесся к болезни и не слушал врачей. Мужчине было 35 лет, у него осталось трое маленьких детей.

Также сообщалось, что на Закарпатье от коронавируса умер известный художник, который еще летом посмеивался над пандемией.

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