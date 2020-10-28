Блогер записав звернення за 6 годин до смерті від COVID-19: страшно дивитися

Блогер зі Словаччини записав відеозвернення за шість годин до смерті від коронавірусу. Тремтячим до хрипу і кашлю голосом Йозеф Кметьо просить усіх серйозно поставитися до COVID-19.

Про смерть автора цього ролика пише "Радіо Свобода". 47-річний чоловік каже, що не вірив у коронавірус, поки сам не зіткнувся з цією страшною недугою.

У чоловіка дуже знеможений вигляд, під очима кола, голос хрипить і зривається.

"Ніколи не потрапляйте під вплив людей, які не вірять в коронавірус, і їм подібним. Живим прикладом того, що таке COVID-19, є я", - каже Йозеф.

Він додав, що чекає швидку, яка відвезе його в лікарню. Адже у нього виникли серйозні труднощі з диханням.

"Я був би дуже радий, якби ви нарешті всіх тих людей, які не вірять і думають, що коронавірус - це якийсь легкий грип, послали як можна далі. Тому що це неправда", - сказав блогер і побажав усім берегти себе.

Блогер попередив про жах коронавіруса і помер незабаром (відео: YouTube)

Раніше ми писали, що від коронавіруса помер український блогер з мільйоном підписників Дмитро Стужук. Він вів здоровий спосіб життя, активно займався спортом, але легковажно поставився до хвороби і не слухав лікарів. Чоловіку було 35 років, у нього залишилося троє маленьких дітей.

Також повідомлялося, що на Закарпатті від коронавіруса помер відомий художник, який ще влітку посміювався над пандемією.